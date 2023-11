В Правительстве обсудили стратегию развития Росстата до 2030 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин во вторник, 28 ноября, провел стратегическую сессию по развитию отечественной статистики.

«В современном мире, когда потоки сведений непрерывно увеличиваются – и по скорости, и по объёму – работа с данными приобретает всё большее значение. Поэтому очень важно, чтобы пользователи получали объективную и актуальную информацию. Главные требования к ней – это качество, достоверность и оперативность», – сказал Михаил Мишустин.

Он отметил, что по поручению Президента ведётся большая системная работа по снижению административного бремени на компании, в том числе и отчётного. «Чтобы разгрузить их, нужны новые форматы взаимодействия с ними и эффективные инструменты, которые помогли бы не только исключить задваивание, но даже предпосылки к его возникновению», – подчеркнул глава Правительства.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил важность работы Росстата с учетом того, что предоставляемая им статистика лежит в основе всех управленческих решений внутри страны. Более того, данные Росстата объективно определяют позиции России в международных рейтингах и влияют на привлекательность территории для населения, бизнеса и инвесторов из других стран, сказал он.

«Поэтому крайне важно работать по общемировым стандартам, как это делает Росстат. Оставаться частью международной системы, поддерживать наработанную репутацию и сохранять доверие иностранных коллег», – указал глава Минэкономразвития.

Кроме того, Росстат обладает компетенциями, чтобы стать центром для работы с большими данными, напомнил министр. «По сути Росстат уже сейчас выполняет функции большого государственного дата-сайентиста. Теперь надо расширить его возможности для такого развития и дать применять большие данные как альтернативный источник официальной статистики и сформировать требования к их использованию», – предложил он.

«Наряду с Росстатом еще 63 органа государственной власти производят официальные статистические данные. Ежегодно бизнес представляет в сотни информационных систем госорганов тысячи показателей. Каждый ФОИВ собирает отчетность по своим правилам. Росстат может выступить координатором в этой сфере за счет модернизации единых инструментов координации: реестра респондентов, реестра показателей и календаря сбора данных. Это позволит не только исключить дублирование запросов и существенно снизить нагрузку на бизнес, но и повысить качество данных», – заявил в своем выступлении глава Росстата Сергей Галкин.

Заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что власти столицы давно и плотно взаимодействуют с Росстатом по обмену данными. Он подчеркнул важность использования информационных платформ для проведения опросов граждан и предпринимателей при сборе статистической информации. «Сейчас такие опросы проводятся путем физического взаимодействия с респондентами. С учетом развития информационных систем мы могли бы использовать имеющиеся ресурсы в городе Москве, чтобы апробировать новую систему взаимодействия и стремиться к тому, чтобы создавать на федеральном уровне платформы, которые повысят вовлеченность респондентов, а также качество и скорость получения информации», – сказал Владимир Ефимов.

