В павильоне «Роснефти» на ВДНХ представили Кубок Гагарина

ХК ЦСКА в рамках торжественного открытия Недели хоккея доставил в павильон «Роснефти» на Международной выставке-форуме «Россия» особый экспонат – Кубок Гагарина. Ветераны клуба и именитые болельщики провели для фанатов автограф-сессии.

«Роснефть» уделяет большое внимание развитию и поддержке массового и профессионального спорта. На протяжении 12 лет компания «Роснефть» является владельцем клуба. За это время команда, продолжая славные армейские традиции, вернула себе статус сильнейшей в российском чемпионате. За последние четыре розыгрыша ЦСКА трижды выигрывал Кубок Гагарина. В составе сборной России хоккеисты компнды в 2018 году вернули России золото Олимпийских игр.

В церемонии открытия Недели хоккея приняли участие спортивный директор ХК ЦСКА Денис Денисов, восьмикратный чемпион СССР, легенда хоккейного клуба Александр Волчков и преданные болельщики ХК ЦСКА – многократные олимпийские чемпионы Алексей Немов и Светлана Хоркина, а также народный артист РФ Аскольд Запашный. Все они провели для поклонников спорта высоких достижений автограф-сессии.

«Сотрудничество «Роснефти» и ХК ЦСКА направлено не только на завоевание золотых медалей чемпионата России. Работа ведётся более обширная и глубокая. В нашем клубе за 12 лет сотрудничества с «Роснефтью» была выстроена система и философия, которые направлены на подготовку и воспитание спортсменов высокого уровня с детских лет”, – сказал Денис Денисов.

Легенда клуба Александр Волчков отметил особую роль “Роснефти” в развитии ХК ЦСКА: “Очень помогает нам развивать этот спорт “Роснефть”, а без этой команды это практически невозможно. Всегда в спорте должен быть флагман, на которого все равняются, и таким является команда ЦСКА. Рассчитываю, что она будет достойно продолжать эту традицию”.

Четырехкратный олимпийской чемпион Немов отметил, что хоккеисты ЦСКА своим трудом и талантом демонстрируют, что человеческие возможности безграничны. Двукратная олимпийская чемпионка Хоркина и народный артист Запашный признались, что как очень преданные болельщики клуба очень ждут от него очередной победы в национальном турнире.

1 декабря 2023 года отечественному хоккею исполняется 77-лет. В этот день все любители этого вида спорта отмечают Всероссийский день хоккея. В честь этой даты в павильоне «Роснефти» пройдут встречи с игроками, тренерами и ветеранами клуба, а также со звездными болельщиками ЦСКА, среди которых и выдающиеся мастера других видов спорта.

Неделя хоккея пройдет в павильоне с 28 ноября по 3 декабря в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия». Посетители павильона в течение этой недели могут своими глазами увидеть главный хоккейный трофей нашей страны – Кубок Гагарина, обладателем которого является ХК ЦСКА.

Посетители павильона «Роснефти» узнают об истории отечественного хоккея, неразрывно связанной с ЦСКА, о достижениях легендарного клуба, его прославленных игроках и тренерах. Гостей павильона также ждет насыщенная развлекательная программа: демонстрация документальных фильмов “ЦСКА. Начало” и “Первая тройка”, просмотр в прямом эфире хоккейных матчей ХК ЦСКА, турниры по настольному и аэрохоккею, выступления команды чирлидерш, мастер-классы, хоккейные викторины, фото- и автограф-сессии спортивных кумиров.

Поддержать спортивную атмосферу придут в павильон «Роснефти» и друзья хоккеистов – чемпионы России, пилоты гоночной команды LADA Sport ROSNEFT. С 1 по 3 декабря пройдут тематические квизы, посвящённые автоспорту, а также продолжатся любительские гонки на тренажерах-симуляторах, которые профессиональные спортсмены используют для подготовки к соревнованиям.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

В павильоне «Роснефти» работает кафе «Зерно», в котором все желающие могут выпить ароматный кофе, перекусить свежеиспеченной выпечкой или хот-догами, а также попробовать блюда из нового фирменного меню: блинчики с разными начинками, куриные крылышки и стрипсы, картофель фри, покеты и многое другое.

Об основных событиях Недели хоккея и времени их проведения вы сможете узнать на официальных страницах ПАО «НК «Роснефть» в социальных сетях.

Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

