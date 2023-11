В НГУ будет создан центр доклинических исследований на моделях крупных животных

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

С инициативой создания центра доклинических исследований на моделях крупных животных выступили сотрудники Лаборатории ядерной и инновационной медицины Физического факультета Новосибирского государственного университета. Это предложение было поддержано руководством вуза.

— Решение о создании Центра принято, в настоящее время приобретен компьютерный томограф. С него и начнется техническое оснащение нового исследовательского подразделения. В целом же на приобретение аппаратуры потребуется 200-250 миллионов рублей. Изыскать данные средства возможно при поддержке программы «Приоритет 2030». В строящемся научно-исследовательском центре НГУ, который является одним из объектов нового кампуса мирового уровня, возводимого в рамках национального проекта «Наука и университеты», выделены помещения. Это будет уникальный, единственный в Сибири, и, возможно, в России центр коллективного пользования, где будут работать представители различных сфер науки и медицины, проводя исследования на крупных животных — кошках и собаках, — пояснил декан Физического факультета НГУ Владимир Блинов.

Необходимость создания Центра доклинических исследований на крупных млекопитающих стала актуальной для научных сотрудников Лаборатории ядерной и инновационной медицины ФФ НГУ несколько лет назад, когда они начали проводить эксперименты по определению эффективности одного из направлений лучевой терапии — бор-нейтронозахватной терапии. Проект реализуется в партнерстве с Институтом ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН и НМИЦ онкологии им Н.Н. Блохина и поддержан программой «Приоритет 2030».

Исследования проходили по стандартной схеме — сначала на клеточных моделях, затем — на опухолевых тканях, потом — на животных моделях (мышах) иммунодефицитных линий, моделях со спонтанными опухолями. Однако, поскольку проект направлен на использование метода бор-нейтронозахватной терапии при лечении онкологических заболеваний у человека, то испытаний на мелких грызунах недостаточно. Промежуточным звеном между ними должны стать крупные млекопитающие физиология которых максимально приближена к человеческой — в данном случае кошки и собаки со спонтанными опухолями. И на этом этапе перед учеными возникла серьезная проблема.

— Выяснилось, что в России центров доклинических исследований у крупных млекопитающих практически нет. В Москве имеется всего две или три лаборатории, а вне столицы мы не нашли ни одной. С мышами и крысами в Сибири работают многие, а вот с животными покрупнее — никто. В итоге нам пришлось взять на себя формирование групп животных для исследований. К настоящему времени мы подвергли облучению около 40 кошек и собак с различными типами опухолей. Причем животных пришлось брать из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска и других городов. Испытания проходили в Институте ядерной физики СО РАН и на учебном атомном реакторе Томского политехнического университета, с которым нас связывает многолетнее сотрудничество. Пока мы ведем набор статистических данных, потому что нами исследовалось воздействие излучения на разнородные опухоли и разной локализацией у животных двух видов и различных пород. Пока ясно одно — при применении нейтронозахватной терапии, и в частности бор-нейтронозахватной, в состоянии животных наблюдается положительная динамика, но говорить о каких-либо исследовательских выкладках слишком рано. Чтобы сделать статистически грамотные выводы, необходимы эксперименты на сотнях однотипных животных. Сделать это будет возможно в условиях центра доклинических исследований крупных животных, — рассказал заведующий лабораторией Владимир Каныгин.

Создаваемый центр требует серьезного технического оснащения для проведения целого ряда исследований, подразумевающих ультразвуковые и флуоресцентные методики исследований на животных, гистологические исследования, ПЦР-диагностика, специфические химические методики для определения циркуляции соединений в организме, и накопление их в каких-либо органах.

— Создаваемая структура будет представлять собой Центр коллективного пользования. В нем будут сосредоточены интересы не одной или даже нескольких лабораторий, а сочетание многих интересов — фундаментальных направлений исследований, фармакологии, медицинской физики и других. С созданием Центра усовершенствуется подготовка молодых специалистов. Уже сейчас в нашей лаборатории проходят обучение магистранты 5 и 6 курса по программе «Медицинская физика» Института психологии и медицины НГУ. В составе лаборатории работают четыре студента этого института. Также на базе центра студенты смогут проходить практику и включаться в перспективные исследования, — уточнил Владимир Каныгин.

Как пояснил руководитель лаборатории, в настоящее время решается вопрос о закупке МРТ-томографа для Центра. Это важно, в первую очередь, для формирования больших групп животных с однотипными опухолями сходной локализации и стадии образования. Без постоянного доступа исследователей к данной диагностической базе сделать это не представляется возможным. Когда такая возможность появится, в течение ближайших лет исследователи смогут провести подбор необходимых групп животных, провести необходимые исследования, составить протоколы доклинических и клинических исследований и в полной мере оценить эффективность как бор-нейтронозахватной терапии, так и начать исследовательские работы в других перспективных направлениях лучевой терапии и диагностики.

