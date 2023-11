В индустрии моды Москвы работают около 32 тысяч человек

Source: MIL-OSI Russian Language News

Модная индустрия — один из самых быстрорастущих сегментов международного креативного бизнес-пространства. Москва, наряду с другими крупными мегаполисами стран БРИКС, становится центром притяжения профессионалов отрасли. В городе работают около 11 тысяч профильных компаний и индивидуальных предпринимателей. Это 7,7 процента от всех креативных предприятий столицы, рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

С 28 ноября по 2 декабря в Москве проходит международный форум BRICS+ Fashion Summit. В масштабном деловом мероприятии принимают участие представители более 60 стран мира.

«Творческий бизнес играет значимую роль в экономике города. В московской индустрии моды трудятся почти 32 тысячи человек. Суммарный оборот организаций превышает 150 миллиардов рублей в год, и эти цифры постоянно растут», — отметила Наталья Сергунина.

В глобальном рейтинге модных городов российская столица занимает девятое место. Это подтверждает ее статус крупнейшего фешен-мегаполиса Восточной Европы и СНГ.

Для достижения значимых результатов важны ресурсы, и Москва охотно предоставляет их бизнесу. Предприятия столицы могут пользоваться различными инструментами для открытия и развития своего дела.

Один из наиболее популярных инструментов — программа «Сделано в Москве». Сегодня аудитория ее онлайн-шоурума составляет около двух миллионов уникальных посетителей. Свои товары и услуги на виртуальной витрине представляют более 4,4 тысячи предпринимателей, в том числе из сферы креативных индустрий. Вместе с тем местные компании получают возможность продемонстрировать продукцию на федеральных и городских ярмарках, выставках и форумах. Суммарная аудитория мероприятий, в которых уже принимали участие бренды проекта, — более 1,5 миллиона человек.

Хорошо зарекомендовал себя формат предоставления начинающим брендам бесплатных площадок в крупных торговых центрах. С начала года молодые дизайнеры продали на городских маркетах больше 20 тысяч товаров. Совокупный доход от продаж составил 27,8 миллиона рублей.

Для игроков рынка модной индустрии действуют и финансовые меры поддержки. Так, предприниматели могут получить до 30 миллионов рублей на покупку оборудования, до 10 миллионов — на обучение сотрудников, до 75 тысяч — на патентование в России и до двух миллионов рублей — на регистрацию изобретения за рубежом. Кроме того, действуют субсидии и гранты для экспортеров.

Те, кто еще только делает первые шаги в творческом бизнесе, могут пройти обучение по профильным программам. С 2021 года в них приняли участие более двух тысяч человек.

Также в городе работает первый центр услуг для креативного бизнеса. В нем предприниматели могут получить консультацию экспертов и другие виды поддержки в режиме одного окна. С 2021 года специалисты центра обработали около двух тысяч заявок, 44 процента из них поступило от предприятий в сфере моды.

