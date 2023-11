В Египте стартовала программа стажировки российских специалистов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

25 ноября 2023 года в Арабской Республике Египет стартовала зарубежная стажировка группы российских специалистов, успешно завершивших обучение по Президентской программе.

Программа повышения квалификации в форме зарубежной стажировки по направлению «Общая экономическая кооперация» реализуется Федеральным бюджетным учреждением «Федеральный ресурсный центр» и Государственным университетом управления. Семидневный интенсив пройдет в крупнейших египетских компаниях и организациях Каира, Александрии и Тарбула.

Первый день пребывания российских специалистов в Каире был отмечен личным визитом президента Арабской академии наук, техники и морского транспорта, профессора Исмаила Абдел Гафара Исмаила Фарага. Академия занимается научными исследованиями в таких областях как дистанционное зондирование, машиностроение и информатика, морское судоходство и техника и других важных областях.

Профессор Исмаил прибыл с представителями различных департаментов Академии засвидетельствовать свое уважение российской делегации, познакомиться с представителями российского научно-образовательного сообщества и обсудить перспективные направления межвузовского сотрудничества.

Далее рабочая группа Государственного университета управления провела со стажерами ряд тренингов по командообразованию, обсудила межкультурные особенности взаимодействия, вопросы бизнес-этикета и бизнес-коммуникация, особенности ведения переговоров с потенциальными партнерами в Египте.

26 ноября был открыт Форум «Россия – Египет: точки притяжения», темой которого стали торгово-экономические отношения между обозначенными странами. Спикерами выступили: Моатаз Махмуд – представитель Федерации промышленности Египта, заместитель председателя комитета по промышленности парламента Египта, Ахмед Эзз Элдин – представитель Ассоциаций экспортеров и бизнесменов Египта, Хайсам Абдэл Латиф – генеральный консультант проекта Tarbul, а также представители туристического, строительного и других кластеров.

Выступающие отметили, что экономические отношения России и Египта находятся на высоком уровне, при этом остается потенциал для роста. Спикеры подчеркнули, что на египетском рынке работают более 450 российских компаний, приоритетным направлением которых, наряду с энергетикой, остается продовольствие. Особый интерес для египетских бизнесменов представляет открытие частных совместных производств. Доклады вызвали у российских специалистов большой интерес и широкую дискуссию.

Позже с приветственным словом к участникам Форума обратился торговый представитель Российской Федерации в Египте Алексей Теванян, который осветил основные направления российско-египетского сотрудничества. В своем выступлении Алексей Робертович подчеркнул, что товарооборот между Россией и Египтом интенсивно нарастает и на текущий момент превысил 6 миллиардов долларов. Реализуются масштабные проекты, наиболее значимым из которых является строительство в Египте атомной электростанции «Эль-Дабаа». В настоящее время ведется работа над созданием Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала, идет активная работа по соглашению о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Египтом.

Руководитель Торгпредства РФ в Египте подчеркнул, что готов предложить любую посильную поддержку российским бизнесменам, в том числе в части определения перспективных ниш сотрудничества, предоставление информации и установления контактов с банками и юридическими компаниями с целью установления торгово-экономического взаимодействия российского и египетского бизнеса.

Участники стажировки представили свои компании, рассказали о целях, задачах и своих ожиданиях от программы в Египте. В завершении встречи Алексей Теванян пожелал стажерам плодотворной работы и результативного завершения программы, а также еще раз акцентировал внимание на готовности оказать помощь и содействие в реализации бизнес проектов на благо интересов российско-египетских торгово-экономических отношений.

Во второй половине дня участники стажировки посетили Министерство инвестиций и международного сотрудничества, которое отвечает за экономическое сотрудничество и развитие как между Египтом и арабскими государствами, так и с другими странами и международными организациями. Вице-президент Министерства Ахмед Ширин Кораем представил перспективные направления взаимодействия с иностранными компаниями и программы развития. Визит российских специалистов завершился установлением деловых контактов с представителями Министерства. Эффект от состоявшихся в первый день встреч зарядил участников программы на плодотворную и интенсивную работу в последующие дни стажировки.

