В ГУУ определили лучших спортсменов по вольной борьбе

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
24 ноября в Государственном университете управления прошло «Первенство ГУУ по вольной борьбе» среди студентов 1-4 курсов.
В соревновании приняли участие 37 спортсменов.
Несмотря на то, что турнир проходил в стенах ГУУ впервые, мероприятие вызвало большой интерес у болельщиков, которые пришли поддержать своих товарищей.
По результатам турнира призовые места распределились следующим образом:
Весовая категория до 57 кг.
1 место – Каримов Дилшоджон
2 место – Саркисян Левон
3 место – Давыдов Игорь
3 место – Носачев Даниил
Весовая категория до 61 кг.
1 место – Балан Денис
2 место – Собзалиев Давуд
3 место – Леонтьев Владислав
3 место – Савельев Павел
Весовая категория до 65 кг.
1 место – Габибов Саид
2 место – Чернявский Евгений
3 место – Гасанов Курбан
3 место – Клевцов Роман
Весовая категория до 70 кг.
1 место – Хадзиев Магомед
2 место – Юлдашев Али
3 место – Хизроев Адам
3 место – Семенов Руслан
Весовая категория до 74 кг.
1 место – Мамедов Эльман
2 место – Воропаев Даниил
3 место – Вислый Никита
3 место – Егоров Александр
Весовая категория до 79 кг.
1 место – Джанбеков Мамам
2 место – Гаджибалаев Тимур
3 место – Арсланов Данис
3 место – Подоляк Илья
Весовая категория до 86 кг.
1 место – Тамкаев Муслим
2 место – Мусаев Рашид
3 место – Кривцов Андрей
3 место – Буравцев Данил
Весовая категория до 92 кг.
1 место – Собзалиев Давуд
2 место – Чеботарь Федор
3 место – Смирнов Максим
3 место – Слесарев Филипп
Весовая категория до 97 кг.
1 место – Гаджибалаев Тимурхан
2 место – Буравцев Данил
Весовая категория до 120 кг.
1 место – Газделиани Торнике
2 место – Мусаев Рашид
3 место – Абдулкудусов Джавид
Поздравляем наших спортсменов и желаем им дальнейших побед!
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 28.11.2023
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