В ГУУ определили лучших спортсменов по вольной борьбе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

24 ноября в Государственном университете управления прошло «Первенство ГУУ по вольной борьбе» среди студентов 1-4 курсов.

В соревновании приняли участие 37 спортсменов.

Несмотря на то, что турнир проходил в стенах ГУУ впервые, мероприятие вызвало большой интерес у болельщиков, которые пришли поддержать своих товарищей.

По результатам турнира призовые места распределились следующим образом:

Весовая категория до 57 кг.

1 место – Каримов Дилшоджон

2 место – Саркисян Левон

3 место – Давыдов Игорь

3 место – Носачев Даниил

Весовая категория до 61 кг.

1 место – Балан Денис

2 место – Собзалиев Давуд

3 место – Леонтьев Владислав

3 место – Савельев Павел

Весовая категория до 65 кг.

1 место – Габибов Саид

2 место – Чернявский Евгений

3 место – Гасанов Курбан

3 место – Клевцов Роман

Весовая категория до 70 кг.

1 место – Хадзиев Магомед

2 место – Юлдашев Али

3 место – Хизроев Адам

3 место – Семенов Руслан

Весовая категория до 74 кг.

1 место – Мамедов Эльман

2 место – Воропаев Даниил

3 место – Вислый Никита

3 место – Егоров Александр

Весовая категория до 79 кг.

1 место – Джанбеков Мамам

2 место – Гаджибалаев Тимур

3 место – Арсланов Данис

3 место – Подоляк Илья

Весовая категория до 86 кг.

1 место – Тамкаев Муслим

2 место – Мусаев Рашид

3 место – Кривцов Андрей

3 место – Буравцев Данил

Весовая категория до 92 кг.

1 место – Собзалиев Давуд

2 место – Чеботарь Федор

3 место – Смирнов Максим

3 место – Слесарев Филипп

Весовая категория до 97 кг.

1 место – Гаджибалаев Тимурхан

2 место – Буравцев Данил

Весовая категория до 120 кг.

1 место – Газделиани Торнике

2 место – Мусаев Рашид

3 место – Абдулкудусов Джавид

Поздравляем наших спортсменов и желаем им дальнейших побед!

MIL OSI