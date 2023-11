Вячеслав Фетисов – Почётный доктор СПбПУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

27 ноября состоялось заседание Учёного совета СПбПУ. Мероприятие проходило в торжественной обстановке. Легендарный советский и российский спортсмен Вячеслав Фетисов был удостоен звания Почетного доктора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

В нашей стране и во всем мире Вячеслав Александрович известен как выдающийся хоккеист мирового уровня, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, двукратный Олимпийский чемпион. А также многократный чемпион мира, Европы, Советского Союза, обладатель всех самых престижных отечественных и международных хоккейных трофеев, и титулов, член символической сборной столетия международной федерации хоккея. После профессиональной спортивной карьеры Вячеслав Александрович занялся менеджментом и политикой. Сейчас Вячеслав Фетисов — председатель Всероссийского общества охраны природы, активный участник многих экологических проектов.

У Политеха и Вячеслава Александровича уже сложилась своя особая связь: ведётся сотрудничество в рамках подписанного ранее соглашения между СПбПУ и Всероссийским обществом охраны природы с привлечением коллег, учёных вузов и Академии наук, представителей индустриальных партнёров университета.

3 июля этого года члены Учёного совета Политеха единогласно проголосовали за присвоение звания «Почётный доктор СПбПУ» Вячеславу Фетисову. Учёный секретарь университета Дмитрий Карпов ознакомил присутствующих с положением о Почётном докторе Политехнического университета. Звание присуждается за значительный вклад в развитие передовых областей знания и науки выдающимся деятелям образования и культуры, а также ведущим специалистам России и зарубежных стран, чья деятельность способствует стратегическому развитию Политехнического университета, расширению направлений сотрудничества и повышению авторитета вуза на международном уровне.

Торжественная церемония вручения мантии и диплома прошла под гимн студентов «Gaudeamus» в исполнении молодёжного хора «Полигимния».

Мы с нетерпением ожидали этой встречи. Мы все знаем о замечательном спортивном пути и победах Вячеслава Александровича. При этом ещё дольше продолжается его работа как общественно-политического деятел. В последние годы он трудится первым заместителем председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды и возглавляет Всероссийское общество охраны природы. Вячеслав Александрович восхищает гармонией: в здоровом теле не только здоровый дух, но и мудрость, и высокая гражданская ответственность перед государством и миром. Он выполняет благороднейшую миссию и посвящает свой путь благополучию и здоровью Отечества. Многая и благая лета! — подчеркнул ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской.

В ответ Вячеслав Фетисов выразил признательность и поблагодарил за присуждение высокого звания.

Я был очень растроган, когда узнал, что мою кандидатуру поддержали единогласно. Огромная честь быть в великом вузе. Спасибо за поддержку, буду делать всё возможное, чтобы соответствовать. Судьба меня привела в защиту природы не случайно, это стало делом моей жизни. Без науки мы не справимся с проблемами, которые накопились. Здоровье зависит от качества воды, воздуха и продуктов питания. Кому, как не нам, находить решения? Политех — это то место, куда хочется прийти за знаниями, поддержкой и пониманием того, что сегодня нужно. Объединив усилия, мы сможем сделать многое , — поделился Вячеслав Фетисов.

На Учёном совете также обсудили текущие вопросы и наградили отличившихся политехников.

За многолетнее плодотворное сотрудничество с СПбПУ и содействие реализации инфраструктурных проектов благодарностью и памятной медалью университета наградили доктора технических наук, профессора Высшей школы машиностроения Института машиностроения, материалов и транспорта, выпускника Механико-машиностроительного факультета 1975 года Михаила Радкевича; генерального директора СМУ-7, город Тихвин, выпускника Механико-машиностроительного факультета 1982 года, Владимира Рассказова; генерального директора компании «Солнечный на Авиаконструкторов», выпускника Механико-машиностроительного факультета 1982 года Владимира Лапина.

Благодарственное письмо депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, первого заместителя руководителя фракции «Едина Россия» Вячеслава Макарова за выдающиеся достижения в области науки, непревзойденный профессионализм в подготовке высококвалифицированных кадров, а также ценный вклад в формирование духовно-нравственных ориентиров личности и патриотическое воспитание молодёжи вручили руководителю административного аппарата ректора Владимиру Глухову.

Ещё одно благодарственное письмо депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, первого заместителя руководителя фракции «Едина Россия» Вячеслава Макарова за высокие достижения и превосходную подготовку высокопрофессиональных специалистов в области государственного и муниципального управления коллективу Высшей школы административного управления Института промышленного менеджмента, экономики и торговли получил исполняющий обязанности директора Высшей школы административного управления Сергей Краснов.

Благодарственные письма вице-губернатора Санкт-Петербурга Ирины Потехиной за профессионализм, ответственное отношение к делу и высокое качество работы по организации и проведению заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике, а также мероприятий в рамках недели физики в Санкт-Петербурге передали заместителю руководителя Дирекции непрерывного образования и маркетинговых коммуникаций Николаю Снегирёву, директору Центра по работе с абитуриентами Артёму Егупову, доценту Кафедры физики Наталье Леоновой.

За большой вклад в научно-технологическое развитие, инженерное образование и наследие, за активную пропаганду научно-технических знаний памятной медалью «170 лет Владимиру Григорьевичу Шухову» наградили директора Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью Марину Арканникову.

26 октября в Москве объявили имена лауреатов Всероссийской премии «За верность науке». В номинации «Научная пресс-служба года» диплом лауреата получила начальник Управления по связям с общественностью Марианна Дьякова.

Политехники порадовали спортивными успехами. Победителем Кубка Губернатора Ленинградской области по ралли стала сборная команда Клуба спортивного технического творчества «Экстрим». Первое место в личном зачёте занял работник Управления транспорта и механизации СПбПУ Андрей Стрижич, второе место в личном зачёте — у студента третьего курса ИСИ Валентина Порхаева. В составе команды КСТТ «Экстрим» студент второго курса Института среднего профессионального образования СПбПУ Илья Шитик занял первое место в первенстве России по автомногоборью. По итогам многоэтапного чемпионата Северо-Западного Федерального округа по ралли КСТТ «Экстрим» завоевала переходящий кубок уже в четвертый раз. Кубок вручили руководителю команды Сергею Короваю.

Отметили заслуги и в культурной жизни университета. По итогам фестиваля «Тарарабумбия» театру «Глагол» присуждено звание лауреата первой степени в номинации «Любительский театр». Награду получили художественный руководитель театра «Глагол» Константин Гершов и директор театра Александр Борщевский.

Студенческий театр Политеха вошёл в пятёрку лучших студенческих театров России на всероссийском театральном конкурсе «Точка А» и стал лауреатом второй степени на международном фестивале-конкурсе любительских театров «Авангард и традиции» в Гатчине. В награждении участвовали художественный руководитель театра Виктор Борисенко и студенты.

Вокальная студия «ПолиВокс» стала лауреатом Международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «Золото Балтики». Награду получили руководитель студии Ольга Ковалёва и студенты.

Повестка дня Учёного совета включала сообщения директоров институтов о представлении к присвоению учёного звания. После этого перешли к рассмотрению второго вопроса. С докладом «Отчёт по организационно-хозяйственной деятельности СПбПУ за 2023 год и задачи на 2024 год» выступил проректор по организационно-хозяйственной работе Станислав Владимиров. Он рассказал о выполнении проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ. Успешно проведена реставрация фасада объекта культурного наследия федерального значения Химкорпуса, ремонт аудиторно-лабораторного фонда, общественных пространств и мест общего пользования университета. Отремонтировали сцену Белого зала, кровлю корпусов, помещения общежитий, модернизировали инженерные сети, заменили наружное освещение центральной площадки Политеха, провели поставку и монтаж очистных сооружений мойки автотранспорта, реализовали дизайн-проекты аудиторий, ввели в эксплуатацию здание молодёжной гостиницы. Кроме этого, провели работы по правовому закреплению участков территории.

Также Станислав Владимиров рассказал о том, как был организован отдых на базах Политеха и какие ремонтные работы проходили там в течение года. В планах на следующий год — капитальный ремонт зданий общежитий, реставрация и ремонт помещений, кровли и другие работы.

После рассмотрения повестки дня члены Учёного совета перешли к текущим вопросам. Выступление проректора по организационно-хозяйственной работе Станислав Владимиров было посвящено рассмотрению и утверждению заключения о последствиях передачи в аренду и безвозмездное пользование объектов недвижимого имущества; возможности передачи в аренду движимого имущества, не являющегося особо ценным движимым имуществом; возможности ликвидации и списания объекта федерального имущества. Проректор по молодёжной политике и коммуникативным технологиям Максим Пашоликов рассказал об установлении размеров стипендий обучающимся на декабрь 2023 года.

Фотоархив

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI