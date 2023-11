Выдающийся результат политехников на конкурсе «Студент года»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

27 ноября в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна назвали имена лучших студентов уходящего года по версии Правительства Санкт-Петербурга. Премия вручается ежегодно с 2008 года. Нынешнюю церемонию приурочили к Году педагога и наставника. В списке лучших из лучших сразу два политехника.

Так лучшим организатором деятельности волонтерского движения стала студентка Политеха Виолетта Ли.

Мария Сверчкова победила в номинации «Лучший студент Петербурга в организации деятельности студенческих трудовых отрядов». Она командует штабом из 24 студенческих отрядов СПбПУ.

У нас действует комплексная система поддержки молодых исследователей, охватывающая все возрастные категории от школьников до молодых докторов наук. Решением губернатора Санкт-Петербурга с 2024 года в среднем в два раза будут увеличены размеры субсидий, премий и стипендий правительства Санкт-Петербурга студентам, аспирантам, молодым и действующим ученым , — заметил председатель Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов.

Очень приятно видеть представителей Политеха в списке лучших студентов. Причём впервые в истории конкурса у нас два абсолютных победителя. Это Виолетта Ли и Мария Сверчкова. Они организуют волонтерскую деятельность и работу студотрядов. Политех всегда славился своими добровольцами. Наши волонтеры ежедневно доказывают значимость своего труда, помогая акцентировать внимание на проблемах тех, кому нужна помощь. А движение студотрядов вообще зародилось в нашем университете 75 лет назад. И недавно мы отметили этот славный юбилей , — рассказал на церемонии награждения проректор по молодёжной политике и коммуникативным технологиям СПбПУ Максим Пашоликов.

Добавим, что в число лучших вошли еще три представителя Политеха.

Дмитрий Аграновский — организация работы со студенческими группами

Константин Машьянов — студенческое самоуправление

Марина Гаврилова — организация здорового образа жизни

