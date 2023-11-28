Более 3,7 тысячи жителей Нижегородского района получили новое жилье по программе реновации

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Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С начала реализации программы реновации свыше 3,7 тысячи горожан получили ключи от современных квартир в Нижегородском районе. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«За все время реализации программы реновации в Нижегородском районе для переселения москвичей было передано четыре новостройки. Квартиры там уже получили более 3,7 тысячи человек из 26 старых домов. Из них более 2,8 тысячи горожан стали правообладателями нового жилья с начала текущего года», — сообщил глава ведомства.

Всего с января 2023-го на юго-востоке столицы квартиры получили более 7,6 тысячи москвичей. Больше всего новоселов в Нижегородском районе, а также в Выхино-Жулебине и Лефортове, где договоры на современное жилье заключили почти две тысячи и более 1,2 тысячи человек соответственно.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в ЮВАО по программе реновации готово 40 новостроек, 39 из которых уже заселяются.

В текущем году в округе для переселения участников программы реновации сдали в эксплуатацию шесть новостроек в четырех районах, пять домов передали под заселение. Еще одна — в Кузьминках — готовится к приему будущих новоселов. Всего же с момента начала программы реновации на юго-востоке столицы ввели в эксплуатацию 40 новостроек жилой площадью более 690 тысяч квадратных метров, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

«Вместе с тем продолжается строительство 42 новых зданий, в том числе 21— на месте сноса ранее расселенных домов. На этапе проектирования находится еще 24 новостройки», — уточнил он.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию домов здесь вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. В 2022-м в городе возвели около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Программу реновации утвердили в 2017 году. В нее вошло 5175 домов, в которых живет почти миллион москвичей. Стартовые площадки для строительства подобраны во всех округах города максимально близко к домам, включенным в программу.

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