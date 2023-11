«Афанасий Афанасьевич Фет» в библиотеке искусств имени А.П. Боголюбова

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Библиотека искусств имени А.П. Боголюбова продолжает цикл литературно-музыкальных композиций «Родившиеся в один день».

Вторая встреча посвящена Афанасию Фету. На мероприятии прозвучат стихи поэта и музыка Ивана Ласковского.

Афанасий Фет — известный русский поэт с немецкими корнями, переводчик, лирик, автор мемуаров. Был членом-корреспондентом Императорской Санкт-Петербургской академии наук. В 1840 году вышел первый сборник его стихов «Лирический пантеон». В него вошли баллады и элегии, идиллии и эпитафии. Сборник понравился критикам Виссариону Белинскому, Петру Кудрявцеву и поэту Евгению Баратынскому. Через год стихи Афанасия Фета уже регулярно печатал журнал «Москвитянин», а позднее — журнал «Отечественные записки».

У Фета была длинная и очень насыщенная жизнь — он не только написал множество лирических произведений, критических статей и мемуаров, но и посвятил целые годы сельскому хозяйству, а яблочную пастилу из его имения поставляли даже к императорскому столу.

