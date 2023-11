«Анна и Николай» в библиотеке искусств имени А.П. Боголюбова

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Библиотека искусств имени А.П. Боголюбова приглашает на спектакль «Анна и Николай», посвященный жизни и творчеству Анны Ахматовой и Николая Гумилева. Гости познакомятся с фрагментами биографии поэтов, услышат стихи и песни, написанные на их слова.

Произведения исполнят поэт и композитор Людмила Грибова (гитара, вокал), артист Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя Владимир Прянчин (художественное слово) и лауреат международных конкурсов Надежда Кузьмина (альт).

