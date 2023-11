28 ноября в павильоне «Роснефти» на ВДНХ откроется Неделя хоккея

Source: MIL-OSI Russian Language News

Неделя хоккея пройдет с 28 ноября по 3 декабря в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия». Посетители павильона смогут своими глазами увидеть главный хоккейный трофей нашей страны – Кубок Гагарина, обладателем которого является ХК ЦСКА.

На протяжении 12 лет компания «Роснефть» является владельцем клуба. За это время команда, продолжая славные армейские традиции, вернула себе статус сильнейшей в российском чемпионате. В составе сборной России хоккеисты ЦСКА в 2018 году вернули России золото Олимпийских игр.

В декабре 2023 года ЦСКА, как и весь отечественный хоккей, отмечает свое 77-летие. В честь этой даты в павильоне «Роснефти» пройдут встречи с игроками, тренерами, менеджерами клуба, а также со звездными болельщиками ЦСКА, среди которых и выдающиеся мастера других видов спорта.

На протяжении всей Недели хоккея, с 28 ноября по 3 декабре, на экспозиции «Роснефти» будет представлен Кубок Гагарина – трофей, за который на протяжении всего сезона бьются лучшие хоккеисты нашей страны. Гости павильона смогут сфотографироваться с Кубком.

28 ноября Неделю хоккея откроют представители компании «Роснефть» и руководство ХК ЦСКА. Также среди гостей – Алексей Немов, Светлана Хоркина и Аскольд Запашный. Во Всероссийский день хоккея, 1 декабря, выставку посетят кумиры миллионов болельщиков – главный тренер ХК ЦСКА Сергей Фёдоров и хоккеисты команды.

Посетители павильона «Роснефти» узнают об истории отечественного хоккея, неразрывно связанной с ЦСКА, о достижениях легендарного клуба, его прославленных игроках и тренерах. Все желающие смогут принять участие в хоккейной викторине, стать участниками фото- и автографсессий, а также мини-турниров по настольному и аэрохоккею.

Поддержать спортивную атмосферу придут в павильон «Роснефти» и друзья хоккеистов – чемпионы России, пилоты гоночной команды LADA Sport ROSNEFT. С 1 по 3 декабря пройдут тематические квизы, посвящённые автоспорту, а также продолжатся любительские гонки на тренажерах-симуляторах, которые профессиональные спортсмены используют для подготовки к соревнованиям.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

