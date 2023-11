27.11.2023 Konsultacje rozporządzeń w sprawie powszechnego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje dwóch aktów wykonawczych dotyczących powszechnego stosowania KSeF od 1 lipca 2024 r.

To rozporządzenie techniczne oraz nowelizacja rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur.

Zawarte w projektach rozwiązania będą stosowane już w pierwszym etapie funkcjonowania obowiązkowego KSeF.

Rozporządzenie techniczne do KSeF

Projektowane rozporządzenie określać będzie zasady korzystania z obowiązkowego KSeF od 1 lipca 2024 r. i będzie miało zastosowanie do wszystkich podatników korzystających z KSeF. Dotychczasowe regulacje techniczne dotyczące KSeF – rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur – traci moc z dniem 30 czerwca 2023 r.

W stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia w sprawie korzystania z dobrowolnego KSeF, przedstawione do konsultacji rozporządzenie zawiera dodatkowo regulacje określające:

zakres danych pozwalający na dostęp w KSeF do faktur wystawionych w awarii i niedostępności oraz dla faktur VAT RR i VAT RR KOREKTA

sposoby oznaczania kodami QR faktur wystawionych w KSeF i wprowadzonych do KSeF (w przypadku wystąpienia awarii lub niedostępności), udostępnianych nabywcy w inny sposób niż w KSeF lub używanych poza KSeF

nowe rodzaje uprawnień i metod uwierzytelnień, także w odniesieniu do faktur VAT RR i VAT RR KOREKTA

Planuje się, że przepisy rozporządzenia wejdą w życie 1 lipca 2024 r. – tj. w dacie wejścia w życie obowiązku fakturowania w KSeF dla podatników VAT czynnych.

W najbliższych dniach przedstawimy do uzgodnień również specyfikację oprogramowania interfejsowego, w tym opis wymagań technicznych dla kodów weryfikujących (tzw. kodów QR ) uwzględniającą proponowane rozwiązania. Materiał ten opublikujemy na stronie MF.

Zachęcamy do zgłaszania uwag w zakresie tych materiałów.

Dodatkowo informujemy, że planowane są szerokie konsultacje przygotowanych materialłów z biznesem.

Projekt rozporządzenia jest dostępny pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12379252

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur

Projekt dostosowuje dotychczasowe przepisy rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur do wprowadzonych rozwiązań KSeF. Istotne rozwiązania w projekcie, wdrażające obligatoriajny KSeF:

dodanie od 1 stycznia 2025 r. do katalogu danych na fakturze wystawianej przez podatników zwolnionych, NIP’u nabywcy i sprzedawcy – dostosowanie do obowiązku wystawiania faktur w KSeF;

w przypadku faktur za usługi ciągłe (np. dostawa mediów), projekt zawiera regulacje upraszczające i ułatwiające dokumentowanie tych transakcji po wprowadzeniu obowiązkowego KSeF od 1 lipca 2024 r. – w tym zakresie projekt wychodzi naprzeciw postulatom formułowanym w trakcie konsultacji publicznych projektu ustawy wdrażającej obowiązkowy KSeF, zwłaszcza przez branżę energetyczną.

Projekt rozporządzenia jest dostępny pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12379251

Uwagi do obydwu projektów można przesyłać do 18 grudnia br. en la dirección sekretariat.PT@mf.gov.pl

MIL OSI