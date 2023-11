Этот день в истории Политеха: 27 ноября – 3 декабря

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Продолжаем проект , посвящённый юбилею вуза. На этот раз мы расскажем о событиях разных лет с 27 ноября по 3 декабря.

27 ноября 1918 года в Политехе приняли решение создать физико-механический факультет. Совет института одобрил предложение профессоров А. Ф. Иоффе, Ф. Ю. Левинсон-Лессинга, И. В. Мещерского, В. Ф. Миткевича, Е. Л. Николаи, В. В. Скобельцына, А. А. Радцига и М. А. Шателена об учреждении физмеха. И в 1919 году на базе физической лаборатории был создан новый факультет для подготовки специалистов по физике, технической физике и прикладной механике. В 2012 году произошла реструктуризация Политехнического университета — факультеты укрупнили до институтов. На базе физмеха образовались Институт прикладной математики и механики, Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций, Институт передовых производственных технологий. В 2021 году Физико-механический институт вернулся из прошлого, чтобы продолжить историю и традиции легендарного физмеха. В СПбПУ появилось два новых института — Физико-механический (ФизМех) и Институт электроники и телекоммуникаций, созданные на базе ИПММ ИФНиТ.

28 ноября 2011 года Жоресу Алфёрову вручили Орден Почётного легиона в Актовом зале НОЦ РАН. Звание офицера Почётного легиона присуждено учёному Указом Президента Французской Республики. Национальный орден учреждён Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 года по примеру рыцарских орденов. Приём в члены ордена осуществляется за выдающиеся военные или гражданские заслуги.

29 ноября 1915 года родился В. И. Медейко — заслуженный строитель РСФСР, главный инженер Метропроекта — Ленметрогипротранса и его директор. В июне 1936 он поступил на гидрофакультет ЛПИ, 27 июня 1941 года получил диплом инженера-строителя-гидротехника и звание почётного выпускника. Участвовал в проектировании железнодорожных туннелей и метрополитена в СССР и за границей (в Сирии и Ливане, странах Варшавского договора), а также туннелей БАМ.

30 ноября 1939 года началась Советско-финляндская война. Доцент института В. В. Цимбалин и его ассистент Е. М. Каменев занимались разработкой прибора для лечения обморожений во фронтовых условиях с помощью токов ультравысокой частоты (УВЧ). В институте был собран отряд лыжников-добровольцев.

В ноябре 1995 годав СПбГТУ установили должность президента. Первым президентом университета был избран ректор Юрий Васильев , академик РАН, заслуженный деятель науки и техники РФ, заслуженный инженер России, почётный инженер Санкт-Петербурга. Научный руководитель СПбПУ Ю. С. Васильев за годы работы в Политехе успел сделать очень многое и продолжает вдохновлять своей неистощимой энергией, интересом и неравнодушием к происходящему.

1 декабря 1918 года ректором Политеха стал Михаил Шателе н. Имя первого профессора электротехники, создателя электротехнического образования в России, активного участника электрификации страны, неразрывно связано с историей становления и развития СПбПУ. В Политех Шателена пригласил министр финансов. Шателен создал группу лабораторий, поставил общий курс электротехники, написал «Лекции по электротехнике». При его содействии были открыты механическое и инженерно-строительное отделения. Помимо этого, он организовал первую в России лабораторию высоких напряжений и опытную линию электропередачи высокого напряжения, создал музей, отражающий историю электротехники.

1 декабря 2014 года в СПбПУ был открыт научно-образовательный центр « Газпромнефть-Политех ». Фокус работы центра — это развитие новых программных и численных решений задач нефтяной промышленности, подготовка высококвалифицированных кадров для нефтегазовой промышленности.

2 декабря 2022 года Академия Штиглица передала Музею Политехнического университета зарисовки членов Учёного совета СПбПУ, выполненные художниками Академии во время юбилейного заседания , посвящённого 120-летию Учёного совета.

3 декабря 1990 года открылась выставка «Электрические и электроизмерительные приборы С.-Петербургского-Петроградского Политехнического института». Она расположилась в Читальном зале Фундаментальной библиотеке (ИБК) Политеха.

3 декабря 1959 года ввели в эксплуатацию атомный ледокол «Ленин». Его проектированием руководили выпускники ЛПИ им. Калинина В. И. Неганов и Б. Я. Гнесин.

