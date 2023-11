Финансовые новости: Банки предотвратили мошеннические операции почти на 1,7 трлн рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Активность злоумышленников в июле — сентябре выросла. Им удалось успешно провести 288,8 тыс. операций без согласия клиентов. Это на 23% больше, чем средний показатель за предыдущие четыре квартала. Однако ущерб для граждан от действий мошенников по сравнению с соответствующим периодом, напротив, снизился на 11,3% и составил 3,6 млрд рублей.

В июле — сентябре регулятор направил на блокировку 141,8 тыс. телефонных номеров, которые использовались для обмана людей. Одной из наиболее популярных схем у мошенников остаются звонки и письма от имени сотрудников Банка России, в том числе через мессенджеры. За восемь месяцев этого года регулятор получил 24,5 тыс. вопросов и обращений граждан, которые столкнулись с подобной проблемой.

