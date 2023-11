Физтех примет участие в Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Формат участия МФТИ в Международной выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве, обсудили на заседании ректората.

В рамках самого масштабного выставочного проекта года запланирована неделя МФТИ. Физтех будет представлен в павильоне №57, где располагаются постоянные выставки Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения России и Всероссийского общества «Знание». В рамках недели МФТИ сотрудники и преподаватели института проведут серию научно-популярных лекций. Директор по коммуникациям МФТИ Екатерина Толасова, представившая проект участия МФТИ на Выставке-форуме «Россия», обратилась к руководству Физтех-школ с просьбой определить удобное время для проведения Недели МФТИ в первом квартале 2024 года (форум-выставка «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года) и принять участие в формировании программы открытых лекций.

Также на ректорате выступила начальник Управления развития персонала Елена Деева, которая напомнила руководителям структурных подразделений о необходимости до 15 декабря сформировать и подать в управление планы отпусков сотрудников на 2024 год.

В завершение совещания ректората директор по общим вопросам Александр Карпов рассказал о проведении закупок в четвертом квартале 2023 года. Он напомнил, что отдел закупок принимает заявки на осуществление закупок у единственного поставщика на сумму более 100 тысяч рублей в срок до 8 декабря и до 19 декабря — на закупки, не превышающие 100 тысяч рублей, со сроком поставки до конца календарного года.

