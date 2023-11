Российские компании стали финалистами международного этапа конкурса АТЭС по биоциркулярной и зеленой экономике

Source: MIL-OSI Russian Language News

На полях 34-й министерской встречи форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско были подведены итоги конкурса лучших проектов в сфере биоциркулярной и зеленой экономики – «APEC BCG Award».

Победителями внутрироссийского отбора и претендентами на премию на международном этапе стали две российских организации. Их проекты получили высокую оценку со стороны партнеров по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

«Группа ТАРАС» под руководством Максима Трошина одержала победу в номинации «Руководители малых и средних предприятий». Руководитель НКО «Второе дыхание» Дарья Алексеева победила в номинации «Женщины-руководители бизнеса». Оба номинанта были отмечены за существенный вклад в достижение целей биоциркулярной и зеленой экономики в регионе АТЭС.

«Группа ТАРАС» входит в состав компании «РТ-Инвест» и занимается производством инновационных фандоматов – устройств для раздельного сбора алюминиевых банок и пластиковых бутылок, которые позволяют получать полимерные и алюминиевые отходы высокого качества, на 100% пригодные к вторичной переработке. На текущий момент компания установила самую масштабную сеть по роботизированному сбору вторичных ресурсов в России. Сегодня это более 600 фандоматов, работающих в 45 городах.

«Наша компания создала первую в России масштабную сеть фандоматов по сбору ценных вторичных ресурсов, которые напрямую отправляются на переработку, – отметил генеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов. – Наш проект решает не только первоочередную экологическую задачу по снижению уровня захоронения, но и вносит существенный вклад в развитие экономики замкнутого цикла. За два года действия нашей программы было собрано более 10 млн пластиковых бутылок и алюминиевых банок, которые вернулась во вторичный оборот в виде новых товаров».

Благотворительный фонд «Второе дыхание» – крупнейшая в России некоммерческая организация, которая развивает структуру сбора, рециклинга и перераспределения ненужного текстиля. Ежемесячно фонд перерабатывает, передает людям из социально-незащищенных групп населения или продает в благотворительных целях от 100 до 120 тонн ненужных вещей. Инфраструктура сбора ненужной одежды насчитывает более 600 собственных и партнерских контейнеров и пунктов приема в 65 регионах России, а также включает услугу вывоза из дома.

«Мы уверены, что сбор и рециклинг текстиля способствует переходу к устойчивым и эффективным моделям потребления и производства, основанных на принципах повторного использования и переработки ресурсов, – подчеркивает автор и руководитель проекта Дарья Алексеева, – Мы нацелены не только на помощь людям сложной жизненной ситуации, но и на создание возможности для устойчивого развития сохранения природных ресурсов. В долгосрочной перспективе это ведёт к экологическому, социальному и экономическому благополучию».

«Особенностью реализации повестки в сфере биоциркулярной и зеленой экономики в России на сегодняшний день является уверенный тандем государственных и негосударственных акторов в достижении общенациональных целей, – отметила заместитель директора Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Евгения Дрожащих. – Наши компании и некоммерческие организации реализуют эффективные меры «на местах» в поддержку глобальных усилий по предотвращению климатических изменений и адаптации к ним».

