Преподаватели СПбГАСУ поделились опытом на конференции по подготовке кадров

Преподаватели СПбГАСУ приняли участие в конференции «Подготовка кадров в области организационно-технологического проектирования и организации строительства» в рамках IX Международной научно-практической конференции кафедр организационно-технологического профиля строительных университетов «Технологии, организация и управление в строительстве 2023» (Technology, Organization and Management in Construction (TOMiC-2023)) в Московском государственном строительном университете (НИУ МГСУ).

Организаторами мероприятия, состоявшегося 9–10 ноября, выступили МГСУ и Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ). Участниками стали сотрудники кафедр организационно-технологического и управленческого профиля строительных вузов и технических университетов.

На пленарном заседании Антон Гайдо, декан строительного факультета, заведующий кафедрой технологии строительного производства СПбГАСУ, выступил с докладом «Особенности подготовки кандидатской диссертации по научной специальности 2.1.7». Выступающий отметил необходимость разработки регламентирующих документов по обучению и отсутствие минимальных требований к сформированным компетенциям аспирантов; выявил недостаток методических рекомендаций по формулированию цели и задач исследования (их количеству), научной гипотезы, научной и практической новизны и т. п., в том числе при подготовке текста диссертации и автореферата по специальности 2.1.7.

В качестве решения Антон Гайдо предложил подготовить требования к качественному и количественному составу показателей научно-исследовательской работы аспиранта; составить методические рекомендации по оформлению текстов автореферата и диссертаций по научной специальности 2.1.7; провести межвузовские вебинары (запись аудио- или видеоконтета) по различным тематикам НИР (виды научных статей и их индексация в РИНЦ, подготовка и публикация статей, проведение научного поиска в современных базах данных, подготовка презентации, использование современных методов анализа данных и т. п.).

Роман Мотылев, заведующий кафедрой организации строительства, представил доклад «Особенности учебного процесса у магистрантов и аспирантов СПбГАСУ». Спикер сообщил, что согласно Уставу СПбГАСУ организация учебного процесса регламентируется образовательной программой направления подготовки (специальности) и расписанием учебных занятий. Опыт использования системы дистанционного обучения СПбГАСУ показал, что она зарекомендовала себя с лучшей стороны. Лекционные занятия у бакалавров с сентября 2023 г. ведутся очно, у магистрантов – дистанционно с использованием программы Microsoft Teams, которая позволяет общаться со студентами в чате, оценивая их знания. Практические и лабораторные занятия традиционно ведутся очно. В рамках применения дистанционных образовательных технологий каждым ведущим преподавателем кафедры разработан авторский электронный учебный курс.

На секции «Управление жизненным циклом объектов строительства» Сергей Бовтеев, доцент кафедры организации строительства СПбГАСУ, вместе с Мариной Петроченко, доцентом Санкт-Петербургского политехнического университета, и Евгенией Заводновой, старшим преподавателем этого вуза, выступил с докладом «Применение 4D-моделирования на этапах подготовки строительства».

Авторы рассмотрели вопросы использования 4D-моделирования в проектировании и строительстве, проанализировали требования к исходным данным для 4D-моделирования (календарно-сетевому графику строительства и 3D-модели строящегося объекта), предложили различную степень детализации 4D-модели на разных стадиях жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта. Показали перспективы применения 4D-моделирования в организации строительства с учётом необходимости импортозамещения зарубежного программного обеспечения, проанализировали возможности российских программных продуктов 4D-моделирования.

