Предприятия «Роснефти» высадили более 4,5 миллионов деревьев в 2023 году

Сотрудники дочерних предприятий «Роснефти» высадили более 4,5 миллионов сеянцев и саженцев деревьев различных пород за десять месяцев 2023 года. Высадки проведены в Красноярском крае, Самарской, Тюменской и Оренбургской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Удмуртии и Башкирии.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть». Компания реализует ряд масштабных экологических программ и является лидером в области минимизации воздействия на окружающую среду и повышения экологичности производства. Подходы Компании в области лесоразведения и лесовосстановления представлены в публичной позиции «Сохраним планету на благо нынешнего и будущих поколений: устойчивое управление лесами».

В 2023 году «Самотлорнефтегаз» на площади 157 га высадил 575 тысяч саженцев сосны обыкновенной, что является абсолютным рекордом для предприятия. Для защиты леса от природных возгораний нефтяники проложили по его периметру минерализованные полосы шириной около полутора метров, а также произвели работы по установке информационных аншлагов. Также на общественных пространствах Нижневартовска сотрудники предприятия совместно с активистами «Движения Первых» высадили более 1,2 тыс. деревьев и кустарников.

Сотрудники «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в рамках программы по лесовосстановлению высадили саженцы ели, сосны и кедра на территории 300 га в Пировском районе Красноярского края. «РН-Уватнефтегаз» увеличил объем посадки деревьев на 63%, высадив около 2 млн. саженцев сосны и ели сибирской на территории более 550 га.

«Востсибнефтегаз» высадил около 500 тысяч сеянцев ели сибирской с открытой и закрытой корневыми системами. В этом году работы прошли на десяти участках Ачинского лесничества. Также саженцы сосны и сибирской ели высадили нефтяники «РН-Ванкор» на территории Усольского, Кодинского, Тарутинского лесничеств края и Таркосалинского лесничества Ямало-Ненецкого автономного округа. Кроме того, в Красноярске, рядом с офисом «РН-Ванкор», нефтяники высадили рябиновую аллею.

Волонтёры Куйбышевского НПЗ высадили 1 300 саженцев дуба на территории Дубово-Умётского участкового лесничества, а также 600 саженцев сибирского кедра в Волжском лесничестве Самарской области.

Сотрудники «Оренбургнефти» совместно с участниками Российского движения детей и молодежи «Движение первых» высадили саженцы ясеня и вяза вблизи оживленной транспортной магистрали одного из нефтяных центров региона в рамках федерального проекта «Сохранение лесов». Кроме того, компания организовала экологическую акцию по сбору желудей, собрав с жителями региона более 300 кг плодов дуба для дальнейшего посева на территории государственного лесного фонда.

В рамках лесовосстановительных работ «Самаранефтегаза» в Ставропольском районе Самарской области появилось более 3,5 тысяч саженцев деревьев различных пород. Кроме того, волонтеры предприятия высадили деревья на территории скважины №8 Сызранского месторождения – родоначальницы нефтедобычи в Самарском регионе. Каштаны, пирамидальные тополи, яблони украсили памятное для самарских нефтяников место.

За 2023 год эковолонтеры Сызранского НПЗ провели несколько лесовосстановительных акций, в ходе которых высадили около 4500 деревьев. Также в рамках корпоративного волонтерства сотрудники завода высадили 100 рябин на территории городской больницы, 20 туй на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Надежда», 20 можжевельников в сквере Георгия Жукова, 50 рябин и каштанов – на территории детсада №35 и заводской турбазы, а также 80 рябин на территории школ и детсадов Сызрани в честь Дня нефтяника.

При поддержке Новокуйбышевского НПЗ на территории учебных заведений городского округа Новокуйбышевск высажено более 300 саженцев хвойных деревьев – сибирского кедра, сосны и ели. Ежегодно предприятия самарской площадки «Роснефти» принимают участие в экологических акциях по благоустройству природных рекреационных зон – «Родники Самарской области», «Мы чистим мир», проводит плоггинг-забеги на территории национального парка «Самарская Лука», акции по озеленению и благоустройству городской территории.

«Харампурнефтегаз» проводит масштабную работу по сохранению и восстановлению природных ресурсов региона. В этом году нефтяники озеленили парк «Оз. Окуневое», восстановили лесной массив в с. Успенка, пострадавший от природного возгорания. В 2023 году работники предприятия высадили свыше 40 тысяч саженцев сосны в рамках природоохранных и природовосстановительных мероприятий.

Сотрудники научного института Компании в Ижевске приняли участие во Всероссийской волонтерской акции «Посади лес» и обогатили 2,5 га Завьяловского района Удмуртии на 10 тысяч молодых елей.

Более 200 тысяч саженцев ели на площади 50 га в Якшур-Бодьинском районе Удмуртской Республики высадили сотрудники «Удмуртнефти». Также в рамках международной эколого-патриотической акции «Сад памяти» и федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» сотрудники компании совместно с волонтёрами общероссийского молодёжного «Движения Первых» и учащимися «Роснефть-классов» высадили ели на территории Яганского лесничества и дубы в зоологическом парке Удмуртии.

В рамках программы лесовосстановления «СевКомНефтегаз» и «Сибнефтегаз» суммарно высадили в этом году более 140 тыс. саженцев сосны обыкновенной на территории Ноябрьского лесничества Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

В 2023 году работники «Башнефти» высадили в Республике Башкортостан более 63 тысяч новых деревьев. Самое масштабное озеленение прошло в рамках региональной акции «Зеленая Башкирия» на территории природного парка «Аслы-Куль» Давлекановского района Башкортостана. Всего благодаря компании новые леса в этом году появились на территориях семи районов республики.

Сотрудники предприятий Компании и члены их семей регулярно участвуют в различных экологических акциях: «Зеленая весна», «День посадки леса», «Сохраним лес», проводят субботники и очистку береговых зон, поддерживают проект «зеленый офис», помогают ботаническим садам и зоопаркам.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

27 ноября 2023 г.

