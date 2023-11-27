Политехники стали чемпионами Санкт-Петербурга по фиджитал-баскетболу!

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –
Команда «Черные Медведи — Политех» заняла первое место в соревнованиях по дисциплине фиджитал спорта «баскетбольное двоеборье» (стритбол 3×3 + NBA2k) в рамках городского фиджитал-фестиваля, который прошёл 17 ноября на спортивной площадке БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова.
Состав нашей команды:
- Марк Кофлер, ИММиТ
- Егор Алексеенко, ИКНК
- Александр Виноградов, ИСИ
- Даниил Давыдов, ИКНК
Тренер: Михаил Паходня, кафедра физической подготовки и спорта, Институт физической культуры, спорта и туризма
«Серебро» чемпионата у сборной команды спортивного клуба «Военмех», на третьем месте — баскетболисты Ленинградского государственного университета.
Соревнования провела Федерацией фиджитал спорта Санкт-Петербурга. Чемпионат был включен в календарный план физкультурных мероприятий Санкт-Петербурга в качестве официального физкультурно-массового мероприятия.
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