Политехники стали чемпионами Санкт-Петербурга по фиджитал-баскетболу!

Команда «Черные Медведи — Политех» заняла первое место в соревнованиях по дисциплине фиджитал спорта «баскетбольное двоеборье» (стритбол 3×3 + NBA2k) в рамках городского фиджитал-фестиваля, который прошёл 17 ноября на спортивной площадке БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова.

Состав нашей команды:

Марк Кофлер, ИММиТ

Егор Алексеенко, ИКНК

Александр Виноградов, ИСИ

Даниил Давыдов, ИКНК

Тренер: Михаил Паходня, кафедра физической подготовки и спорта, Институт физической культуры, спорта и туризма

«Серебро» чемпионата у сборной команды спортивного клуба «Военмех», на третьем месте — баскетболисты Ленинградского государственного университета.

Соревнования провела Федерацией фиджитал спорта Санкт-Петербурга. Чемпионат был включен в календарный план физкультурных мероприятий Санкт-Петербурга в качестве официального физкультурно-массового мероприятия.

