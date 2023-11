Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

27 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов и заместитель Министра иностранных дел России С.В.Вершинин провели в МИД России консультации с первым заместителем Министра иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Бассамом Саббагом и заместителем Министра иностранных дел и по делам соотечественников Сирийской Арабской Республки Айманом Сасаном.

В ходе заинтересованного обмена мнениями по представляющей взаимный интерес международной проблематике, в том числе в контексте резкого обострения в зоне палестино-израильского конфликта, была акцентирована востребованность многосторонних усилий, направленных на достижение прочного и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке на имеющейся международно-правовой базе.

Состоялось также углубленное и доверительное обсуждение складывающейся ситуации в Сирии и вокруг неё. При этом основное внимание было уделено задаче продвижения комплексного политического урегулирования в САР при строгом соблюдении принципов уважения суверенитета, единства и территориальной целостности этой дружественной для России страны.

Были рассмотрены некоторые конкретные вопросы дальнейшего укрепления российско-сирийского многопланового сотрудничества, включая взаимодействие в ООН и на других международных площадках.

