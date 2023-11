О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с родственниками российского гражданина Р.Кривого, освобожденного ХАМАС в секторе Газа

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

27 ноября спецпредставитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял родственников освобожденного накануне движением ХАМАС российского гражданина Р.Кривого – Игоря и Юлию Кривых.

В ходе состоявшейся теплой беседы соотечественники выразили глубокую признательность МИД России за проделанную работу, результатом которой стал выход их брата на свободу.

М.Л.Богданов просил передать наилучшие пожелания Р.Кривому, а также слова поддержки родным и близким всех пострадавших в ходе трагических событий 7 октября в Израиле. Заверил, что предпринимаемые российской дипломатией во взаимодействии со всеми вовлеченными сторонами энергичные усилия по скорейшему возвращению домой удерживаемых в секторе Газа заложников-граждан России будут продолжены.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI