Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

27 ноября состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с бывшим президентом Южно-Африканской Республики Табо Мбеки, прибывшим в Москву для участия в IX Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

В ходе беседы были затронуты различные аспекты российско-южноафриканского стратегического партнерства, включая укрепление политических, торгово-экономических и гуманитарных связей. Отмечена нацеленность двух стран на продолжение тесной координации действий в ООН, БРИКС, «Группе двадцати» и на других авторитетных площадках.

При обсуждении актуальных вопросов международной повестки дня особое внимание было уделено ситуации на Украине и положению дел в зоне палестино-израильского конфликта.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI