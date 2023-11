Source: MIL-OSI Russian Language News

2411-27-11-2023

О брифинге официального представителя МИД России 29 ноября 2023 года

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

29 ноября с.г. в 10:00 (орнт) в формате телеконференции состоится брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой по текущим вопросам внешней политики. Ответы на вопросы представителей СМИ, направленные в колл-центр, будут даны в прямом эфире.

Аккредитация открыта до 09:00 28 ноября с.г.

По вопросам аккредитации просьба обращаться в Пресс-центр (тел.: +7 (499) 244-20-87, эл.почта: pc.mid@yandex.ru). Прошедшие аккредитацию журналисты получат подробные разъяснения по техническим аспектам направления вопросов.

Вопросы к брифингу просьба присылать не позднее 09:00 28 ноября с.г.

Координатор: Анастасия Васильевна Желтова (тел.: +7 (499) 244-35-83, эл.почта: briefing@mid.ru).

Брифинг транслируется в интернете на сайте МИД России в разделе «Видео» (https://www.mid.ru/ru/press_service/video), на аккаунтах Министерства в социальных сетях «Twitter» (https://www.twitter.com/MID_RF), «Facebook» (https://www.facebook.com/MIDRussia), «ВКонтакте» (https://vk.com/mid), «Одноклассники» (https://ok.ru/midrossii), Youtube (https://www.youtube.com/midrftube) и в Rutube (https://rutube.ru/channel/23489815).

Раздачу сигнала осуществляет видео-агентство Ruptly. Контактное лицо: Индира Жарова (эл.почта: izharova@ruptly.tv).

