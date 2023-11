Об открытии в МИД России выставки, приуроченной у 195-летию дипломатических отношений с Бразилией

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation

27 ноября в МИД России состоялось торжественное открытие выставки архивных материалов, посвященной 195-летней годовщине дипломатических отношений между Россией и Бразилией. Экспозиция подготовлена российским внешнеполитическим ведомством при поддержке Посольства Бразилии в Москве. В рамках выставки представлены документы и фотографии, рассказывающие об основных вехах в истории официальных связей между двумя государствами, начало которой было положено 3 октября 1828 г. В мероприятии приняли участие Председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Г.Б.Карасин, сенаторы Российской Федерации, руководство МИД России, представители аккредитованного в Москве дипломатического корпуса, общественно-политических, деловых и академических кругов, СМИ.

В приветственном слове Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров отметил традиционно дружественный характер российско-бразильских отношений, основанных на взаимной симпатии народов наших стран, последовательное развитие многопланового сотрудничества в духе стратегического партнерства. Особо подчеркнул конструктивное и плодотворное взаимодействие России и Бразилии в ООН и ее Совете Безопасности, БРИКС, «Группе двадцати» и на других международных площадках.

В рамках ответного выступления Посол Бразилии в России Р. де Лима Баэна Соарес зачитал развернутое послание Министра иностранных дел Бразилии М.Виейры к участникам мероприятия, в котором с удовлетворением отмечены поступательная динамика и значительный потенциал российско-бразильских связей, охватывающих многочисленные сферы. Акцентирован настрой на продолжение тесного взаимодействия наших стран в многосторонних структурах, в частности, в рамках предстоящего в 2024 г. председательства России в БРИКС, Бразилии – в «Группе двадцати».

