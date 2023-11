НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» стал соорганизатором международной конференции в Узбекистане

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

16-17 ноября в Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека состоялась первая международная конференция «Экономические аспекты изучения человеческих ресурсов в исторической перспективе». Соорганизатором конференции выступил консорциум НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» в городе Ташкент, где Центр представила большая делегация ученых из НИУ ВШЭ, РАНХиГС и МГИМО. Так, три из четырех университета-члена консорциума объединили свои усилия для продвижения продуктивного научного сотрудничества с зарубежными коллегами из университета Узбекистана. О том, как прошла конференция, какие доклады представили ученые и какие важные итоги подвели организаторы и дискуссанты, читайте в нашем материале.

© НУУЗ

Важнейшей целью первой международной конференции «Экономические аспекты изучения человеческих ресурсов в исторической перспективе» стало создание площадки для интернационального диалога ученых из разных областей науки, открывающей новые горизонты изучения человеческого потенциала в России и соседних странах во всемирно-историческом процессе. И этой цели удалось достичь. Эксперты НЦМУ «Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала» приняли участие не только в пленарном заседании, но и сразу в трёх секциях и всех круглых столах международной научной конференции.

© НУУЗ

В рамках открытия мероприятия Мария Нагерняк, директор Дирекции НЦМУ «Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала», выступила с приветственной речью. Она выразила слова благодарности Национальному университету Узбекистана имени Мирзо Улугбека за то, что университет выступил площадкой для организации столь важной научной дискуссии, связанной с рассмотрением человеческого потенциала в исторической перспективе, а также представила сам Центр и его основные научные приоритеты на международной арене, отметив важность контекста международного научного сотрудничества с этим государством.

В рамках пленарного заседания выступили член международного наблюдательного совета НЦМУ, заведующий кафедрой исторической информатики исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Леонид Бородкин и руководитель первого научного направления «Социальное и гуманитарное измерение человеческого потенциала» НЦМУ, старший научный сотрудник Центра стратификационных исследований Института социальной политики НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН Василий Аникин.Василий Аникин представил доклад «Эволюция концепции человеческого потенциала в экономической науке: что может дать современная трактовка для исторической перспективы». Он представил генезис понятия человеческого потенциала, отличие его от других популярных концептов, таких как благополучие и счастье, а также подчеркнул, что необходимо дополнить традиционные трактовки человеческого потенциала, основанные на концепции возможностей А. Сена. Василий Аникин констатировал необходимость выхода за рамки классических индикаторов, унаследованных от теории человеческого капитала, и призвал сфокусировать внимание исследователей на динамических аспектах понятия человеческого потенциала, включающих внутренние способности человека, его моральные ценности, самостоятельность и деятельностные аспекты его личности. Данная трактовка предполагает признание неопределенности исторических событий, альтернативность будущего и проблематизацию роли личности в истории, а также предполагает организацию сбора эмпирических данных нового типа.

Дискуссии на тему человеческого потенциала, открытые во время пленарной сессии, продолжились в других секциях и круглых столах Конференции. Особого внимания заслуживает круглый стол №4, посвященный обсуждению коллективной монографии «Человеческий капитал российских профессионалов: состояние, динамика, факторы», вышедшей под научным редактированием профессора-исследователя НИУ ВШЭ Натальи Тихоновой. Модерировали круглый стол главный научный сотрудник Институт социологии ФНИСЦ РАН Юрий Латови Василий Аникин. В рамках круглого стола сделали сообщения участник проекта «Социальная стратификация, бедность и неравенство» старший научный сотрудник Центра стратификационных исследований Института социальной политики НИУ ВШЭ Екатерина Слободенюк, ведущий научный сотрудник Институт социологии ФНИСЦ РАН Наталья Латова, а также профессор Тюменского государственного университета Гульнара Ромашкина. В рамках круглого стола было признано неоднородность человеческого капитала профессионалов и были обсуждены современные индикаторы человеческого капитала, которые в условиях России носят стратифицирующую функцию для специалистов высокой категории. Был представлен и критически осмыслен индексный подход к измерению неоднородности человеческого капитала.

На Секции #1 «История образования, науки и здравоохранения как сферы формирования человеческого капитала и направлений человеческого развития» директор Центра пространственного анализа международных отношений Института международных исследований МГИМО МИД России Игорь Окуневпредставил доклад «Экономические аспекты человеческого потенциала: опыт пространственного анализа». Эксперт рассказал слушателям не только о количественных методах пространственной эконометрики и геоинформационного моделирования существующих тенденций в региональном распределении человеческого потенциала в России и в мире, но и о факторах, определяющих данную территориальную дифференциацию.

НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» выступил в качестве соорганизатора Секции #3 «Человеческие ресурсы с точки зрения исторической демографии и социальной политики». Ведущие ученые Центра представили доклады, посвященные человеческим ресурсам как ключевому фактору экономического, социального и культурного развития общества. Участники сессии обсудили междисциплинарную инициативу по развитию исторической статистики в сфере человеческого потенциала.

© НУУЗ

От НЦМУ на секции выступили директор Экспертного института Илья Воскобойников, директор Института демографии им. А.Г. Вишневского НИУ ВШЭ Михаил Денисенко, старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Божечкова, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра экономической и социальной истории РАНХиГС Дмитрий Диденко, заведующий кафедрой социальной и экономической истории России РАНХиГС Роман Кончаков, руководитель Центра исследований бюджетов времени НИУ ВШЭ Мария Нагерняк, эксперт Центра исследований бюджетов времени НИУ ВШЭ Наталья Михайлова и заместитель директора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская. В качестве модераторов дискуссии выступили заместитель директора Дирекции НЦМУ ЦМИЧП Ольга Воронизаведующий кафедрой социальной и экономической истории России РАНХиГС Роман Кончаков.

Илья Воскобойников представил доклад «Благосостояние и уровень жизни в СССР и союзных республиках в межвоенный период». Он подчеркнул, что межвоенный период в экономической истории нашей страны связан с наложением нескольких процессов, протекавших с различной интенсивностью. Все они оказывали влияние и на уровень жизни, и на экономический рост, и на структурные сдвиги. Это демографический переход, ускоренный рост городского населения в первой половине 1930-х гг.; интенсивная индустриализация; рост уровня образования; интенсивные инвестиции в развитие городской инфраструктуры – массовое введение в строй систем канализации и централизованного водоснабжения во многих городах. До сих пор мало известно о социально-экономическом развитии в межвоенный период в союзных республиках в период формирования их административных границ, ставших после распада СССР границами новых независимых государств. Автор доклада заключил, что для получения полного представления о советской истории, ее влиянии на мировую политику и для применения уроков в современном контексте важно восполнить нехватку знаний об уровне жизни населения СССР в этот период.

Михаил Денисенко выступил с презентацией «Информационные ресурсы для изучения истории населения на территории бывшего СССР в XIX-XX вв». Он отметил, что и демографическая, и экономическая история стран СНГ этого периода, несмотря на все имеющиеся достижения, в сравнительной перспективе не разработана в той мере, в которой сегодня изучена история многих стран Европы и США. В ходе своего исследования эксперт обратился к четырем основным источникам данных о населении: переписи, текущему учету, выборочным обследованиям и административным источникам. Он подчеркнул, что изучение истории населения на территории бывшего СССР имеет большой потенциал, в том числе благодаря существующему массиву информации, который пока не введен в научный оборот. Кроме того, анализ прошлых тенденций и изменений позволяет прогнозировать будущую динамику населения и разрабатывать соответствующие стратегии и политики в ближайшем будущем.

© НУУЗ

Александра Божечкова, Дмитрий Диденко, Роман Кончаков и Урмат Джункеев представили доклад «Оценка влияния человеческого капитала на экономическое развитие регионов России с учетом роли факторов долгосрочной исторической динамики». В ходе исследования ученые провели эконометрическую оценку степени влияния современных характеристик человеческого капитала на уровень валового регионального продукта (ВРП) на душу населения регионов России. Итоги, к которым пришли авторы, свидетельствуют о значимом положительном влиянии высшего образования на уровень экономического развития российских регионов, а также о валидности использования исторических переменных по губерниям Российской Империи в качестве инструментальных. Полученные результаты свидетельствуют о наличии потенциала экономического развития регионов России за счет повышения качества человеческого капитала и о важности осуществления инвестиций в образовательную сферу.

Оксана Синявская представила исследование «Подходы к изучению эволюции социальной защиты в СССР и постсоветской России». Она подчеркнула, что социальная защита играет важную роль в формировании доходов населения современных развитых государств, является важным фактором экономического и демографического поведения населения и одним из столпов социальной устойчивости. В своём докладе эксперт обозначила важный вопрос: как зарубежный опыт в создании международных баз данных о социальных программах может быть использован для формирования аналогичной базы данных по программам социальной защиты в России и постсоветских странах? Сегодня исторические данные о развитии социальных программ можно найти в базах данных Всемирного банка, МОТ, ОЭСР, ЕС. Много информации содержит и Росстат. Что касается постоветских стран, то они включены в отдельные международные базы индикаторов социальной защиты, но, как правило, с информацией после 1990-х. Сегодня крайне важно продолжить исследовать эволюцию социальной защиты на постсоветском пространстве, ведь существующая неполнота данных, а также отсутствие связи с объяснительными моделями в исследованиях социальной политики с исследованиями человеческого потенциала препятствуют созданию полноценной картины для общего понимания.

Мария Нагерняк и Наталья Михайлова представили доклад «Бюджеты времени в России за 100 лет: формирование исторической базы». Эксперты отметили, что изучение бюджетов времени россиян имеет важное значение, так как позволяет получить информацию о том, как люди распределяют свое время на различные виды деятельности. Бюджеты времени являются универсальным индикатором, ведь не только охватывают все виды деятельности человека, но и позволяют анализировать домашнюю и неформальную экономику, а также досуг. С целью получения знаний о бюджетах времени населения проводятся национальные и региональные обследования использования времени населением, первые из которых были задокументированы в СССР в 1920-х годах. Несмотря на наличие довольно большого массива данных по изучению бюджетов времени во времена СССР, эксперты подчеркнули, что в настоящее время не менее важно продолжить составлять и укреплять именно современную базу исследований по бюджетам времени. Одна из подобных баз данных создана в рамках Центра исследований бюджетов времени НИУ ВШЭ для того, чтобы получить ответ на вопрос, какие виды деятельности наиболее важны для разных групп населения и как эту информацию можно использовать в экономической, образовательной, социологической и политической сферах.

Владимир Попов, Дмитрий Диденко и Роман Кончаков рассказали об исследовании «Факторы социальной напряженности в регионах Российской империи в конце XIX — начале XX вв». Ученые обсудили особенности развития истории нашей страны: Россия стала единственным государством, которое пережило столь быструю территориальную экспансию в условиях крепостного права, что привело к развитию чрезвычайно высокого неравенства в распределении земли в новых регионах, превышавшего уровень, характерный для других европейских стран в рассматриваемое историческое время. Это уникальное высокое неравенство в распределении земли может помочь объяснить сильную революционную активность в России, хотя неравенство доходов было ниже, чем в других странах в начале XX в., и ниже, чем в современной России.

© Анна Ярошенко

По итогам прошедшей научной конференции состоялась официальная встреча НЦМУ «Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала» (Мария Нагерняк, Ольга Ворон, Василий Аникин, Илья Воскобойников, Илья Женин, Роман Кончаков) с проректором по международным связям НУУЗ, доктором филологических наук Раимой Шириновой. В ходе встречи был проведен обмен памятными подарками, также высказано мнение о развитии сотрудничества между университетами, организации международных конференций и различных мероприятий, направленных на достижение целей устойчивого развития и повышения качества образования.

Анастасия Андрианова

(Мероприятие организовано в рамках гранта, предоставленного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (№ соглашения о предоставлении гранта: 075-15-2022-325).

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI