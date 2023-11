Молодые ученые ГУУ на Выездной школе научных лидеров в Сочи

Source: MIL-OSI Russian Language News

Молодые ученые Государственного университета управления стали участниками Выездной школы научных лидеров, которая проходит в рамках III Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства «Сириус» с 25 ноября по 1 декабря.

Основной целью школы является обмен знаниями, опытом между представителями молодежного научного сообщества и бизнеса, а также поиск решений для достижения передовых результатов по приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской Федерации.

Участие в проекте принимают молодые ученые из научных организаций и вузов Москвы, исследователи, являющиеся кандидатами наук в возрасте до 35 лет или докторами наук в возрасте до 40 лет. Они также имеют опыт участия в мероприятиях, реализуемых Департаментом образования и науки города Москвы, таких как работа с предпрофессиональными и профильными классами, участие в Московском фестивале НАУКА 0+, ведение мероприятий в рамках «Суббот московского школьника», педагогическая работа в общеобразовательных организациях и прочее.

ГУУ на мероприятиях Выездной школы научных лидеров представляют доцент кафедры управления инновациями, к.т.н. Денис Сердечный и директор центра интеллектуальной собственности и трансфера технологий, к.т.н. Владимир Ершов.

Молодые люди взаимодействуют с представителями Российской академии наук (РАН), Российского научного фонда (РНФ), руководителями организаций-представителей реального сектора экономики и передовых научных лабораторий для определения потенциальных направлений сотрудничества.

В программу также входят лекции ведущих российских ученых, организаторов науки, научно-образовательные интенсивы с представителями российских R&D-центров, популяризаторами науки. Кроме того, исследователи примут участие в III Конгрессе молодых ученых, который состоится 28 – 30 ноября в Парке науки и искусства «Сириус».

Напомним, что в 2023 году Департамент образования и науки Москвы в рамках Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации начал реализацию проекта «Формирование сообщества молодых ученых города Москвы». Проект проводится при участии Корпоративного университета московского образования, МГУ, РАН и других.

