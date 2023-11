Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

С 14 по 16 ноября в Москве прошла конференция «Молекулярная диагностика 2023». Она собрала рекордное количество гостей из всех регионов России и зарубежных стран. Крупнейшие ученые, специалисты в области лабораторной диагностики и медицины обсуждали современные технологии молекулярной диагностики, мониторинга и лечения заболеваний. Одним из организаторов форума стал Политехнический университет.

За 20 лет существования конференция стала уникальной площадкой, которая объединяет ведущих мировых ученых и нашла применение во многих областях современного научного знания — от инфекции и онкогенетики до древней ДНК и геронтологии.

Организаторами конференции выступили:

ФМБА России;

ФГБУ «ЦСП» ФМБА России;

Федерация лабораторной медицины;

ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России;

ФГАОУ ВО СПбПУ.

Во время открытия конференции участников приветствовали руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова, заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий, член-корреспондент РАН, президент ассоциации «Федерация лабораторной медицины» Андрей Иванов.

Трехдневная программа конференции включала два пленарных заседания. 35 секций докладов по всем основным направлениям молекулярной диагностики и связанных с ней областями биологии и медицины, а также круглый стол по неинвазивному пренатальному тестированию. В рамках конференции состоялись сателлитные симпозиумы компаний — ведущих производителей приборов и реагентов для медико-биологических наук, а также выставка оборудования.

Организаторы «Молекулярной диагностики» сделали акцент на приоритетных направлениях отрасли, таких как диагностика туберкулеза и вирусных гепатитов, борьба с ВИЧ-инфекцией, молекулярная онкодиагностика. В центре внимания была также диагностика моногенных заболеваний, которая вышла на новый уровень благодаря нацпрограмме неонатального скрининга, стартовавшей в этом году.

На круглом столе «Молекулярные механизмы старения и технологии долголетия» присутствовали, в частности, автор концепции «воспалительного старения» (inflammaging) Клаудио Франчески из Болонского университета и эксперт по генетике долголетия Ян Вайг из медицинского колледжа Альберта Эйнштейна. Кроме того, профессор Франчески прочел доклад на пленарном заседании первого дня, в котором рассказал об исследованиях воспалительных маркеров в организме долгожителей и о своей совместной работе с научной группой из Нижнего Новгорода.

Полные залы собрали секции по палеогеномике России и молекулярным технологиям в криминалистике. Наконец, впервые была организована секция, посвященная Дню геномной селекции в животноводстве KSIDAY 2023. Она завершилась награждением лучших животных.

Фото — zybin.gallery.photo

