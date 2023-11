Минэкономразвития России запустило Витрину стартапов для инвесторов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Презентация портала «Взлет» – Витрины стартапов на сайте, где можно выбрать технологические компании и инвестировать в их развитие, состоялась в рамках форума «Венчурное финансирование в России: возможности для инвесторов и управляющих». Организаторами выступили Минэкономразвития и Российская венчурная компания.

По мнению участников форума, сегодня формируется необходимая регуляторная среда для развития рынка венчурного финансирования, создаются новые фонды и условия к инвестированию в технологические компании.

«Высокотехнологичная повестка становится одним из ключевых драйверов экономики страны. Без развития венчурных инвестиций решить задачу, поставленную Президентом России по достижению необходимого уровня технологического суверенитета, будет тяжело. Поэтому государства, видя со стороны бизнеса осознанный спрос на эти финансовые инструменты, готово его поддерживать. Уже утверждена концепция технологического развития до 2030 года, где очерчены контуры научной и промышленной политики. Закреплен статус «малой технологической компании, перезапущен РВК, создаются новые фонды и условия по инвестированию в технологические компании», – прокомментировал министр экономического развития Максим Решетников.

На форуме также впервые был представлен портал «Взлет» – Витрины стартапов, созданный по поручению первого вице-премьера Правительства РФ Андрея Белоусова.

Объём привлечённых частных инвестиций в малые технологические компании должен стать основным показателем эффективности Минэкономразвития и институтов развития в рамках обеспечения технологического суверенитета. Разрабатываемая информационная система будет ориентирована на широкий круг венчурных инвесторов, отмечал Андрей Белоусов на совещании по вопросу поддержки малых технологических компаний.

Основная задача портала «Взлет» – Витрины стартапов, с одной стороны, упростить стартапам доступ к ресурсам, а с другой – дать инвесторам найти перспективные проекты для инвестирования в них. Доступ к порталу будет предоставляться через отправку запроса в МЭР и верификацию институтов развития.

«Это своего рода маркетплейс для инвесторов. Одновременно компании могут заявить о себе, о потребности в средствах, крауд-финансировании. Институциональные инвесторы путем фильтрации делают подбор компаний, которые их интересуют и в которые они готовы вложиться», – отметил заместитель министра экономического развития Максим Колесников.

На данный момент на Витрине содержатся сведения о порядка 9 000 стартапов и компаний. Их выручка за 2022 год превысила 840 млн рублей.

В топ-3 направления технологий, которые развивают технологические компании с Витрины:

Искусственный интеллект (15% компаний, средняя выручка 178,5 млн рублей);

Обработка и хранение больших данных (12% компаний, средняя выручка 172,5 млн рублей);

Инженерные комплексы (11% компаний, средняя выручка 129,8 млн рублей) и ряд других.

Выборку стартапов можно сделать, в том числе, по технологиям и субтехнологиям, финансовым показателям, уровням технологической, производственной, рыночной и инвестиционной готовности, субъектам РФ, этапу развития проекта, размеру компании, ее возрасту.

В форуме приняли участие министр цифрового развития Максут Шадаев, директор Российской венчурной компании Анатолий Браверман, первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин, ведущие управляющие и инвесторы венчурных фондов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI