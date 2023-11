Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Благодаря активной и настойчивой работе МИД России 26 ноября движением ХАМАС был освобожден российский гражданин Р.Кривой. Эта гуманитарная операция осуществлена в координации с израильскими властями при содействии Международного Комитета Красного Креста. Обращаем внимание на то, что наш соотечественник получил возможность вернуться домой без увязки с выполнением согласованных при посредничестве Катара между Израилем и ХАМАС условий обмена части находящихся в Газе заложников из числа женщин и детей на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.

Позитивно оцениваем проявленный руководством движения ХAMAC жест доброй воли и его готовность к конструктивному взаимодействию в решении гуманитарных проблем, имеющих для нас особую важность. В контакте со всеми вовлеченными сторонами продолжим добиваться скорейшего освобождения остальных удерживаемых в секторе заложников – граждан России.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI