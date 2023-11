Завершается регистрация на участие во Всемирном фестивале молодёжи

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Государственный университет управления приглашает подать заявку на участие во Всемирном фестивале молодёжи, который пройдет в 2024 году согласно Указу Президента РФ Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества .

С 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус» участников ждет насыщенная и яркая программа. С 10 по 17 марта 2024 года Фестиваль продолжит региональная программа, во время которой иностранные участники посетят 30 городов России. Всего во Всемирном фестивале молодёжи примут участие 20 тысяч молодых лидеров из России и зарубежья.

Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие получили подростки от 14 до 17 лет – 500 из России и 500 из-за рубежа. В организации и проведении Фестиваля будет задействовано 5 тысяч волонтёров из всех регионов России, в том числе 250 жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Регистрация для всех категорий участников проходит на сайте fest2024.com и будет открыта до 1 декабря.

Претендентам на участие в возрасте от 18 до 35 лет необходимо загрузить портфолио и эссе до 4 декабря, а при успешном прохождении этих этапов – добавить видеовизитку до 7 декабря (для иностранных участников этот этап не является обязательным, но даёт дополнительные баллы).

Претендентам на участие в возрасте от 14 до 17 лет необходимо выполнить задания до 1 декабря, а 2-3 декабря для подростков пройдёт тестирование, после успешного прохождения которого будет открыта запись на собеседование (12-22 декабря).

