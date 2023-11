Добро доступно каждому

Source: MIL-OSI Russian Language News

Департамент государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России информирует о сервисах и программах, входящих в состав экосистемы ДОБРО.РФ, направленных на поддержку волонтеров и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).

«Добро.Журнал» – СМИ о социальной жизни и гражданской активности в Российской Федерации, которое рассказывает вдохновляющие истории о решении проблем и участии в социальной жизни общества. Сервис ежедневно публикует новости и статьи из сферы волонтерства, деятельности СОНКО и благотворительности. Каждый желающий может завести свой блог и поделиться своей историей. Лучшие из историй попадают в еженедельные дайджесты, транслируемые по всей стране.

«Добро.Навигатор» – сервис-помощник в поиске мер поддержки для СОНКО, волонтерских организаций и физических лиц. Платформа представляет собой обширный каталог, включающий меры поддержки от государственных учреждений, бизнеса, благотворительных фондов и других операторов мер поддержки. Сервис «Добро.Навигатор» является уникальным инструментом, который позволяет объединить на одной платформе все социальные инициативы и меры поддержки, доступные в России.

«Добро.Центры» – бесплатная социальная франшиза федерального масштаба. Программа направлена на развитие инфраструктуры волонтерства для обеспечения участия граждан Российской Федерации в волонтерской деятельности посредством развития федеральной сети Центров общественного развития «Добро.Центр» на территории субъектов Российской Федерации.

Напомним, что 16 октября в Государственном университете управления состоялось открытие «Добро.Центра», который работает в административном корпусе, кабинет АК-125, с 10:00 до 15:20.

