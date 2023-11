Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Поиск и привлечение талантливых ребят — важное направление в работе с абитуриентами. Для этого каждый год учёные и преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого участвуют в профильных сменах в образовательном центре «Сириус».

В сентябре доцент Высшей школы программной инженерии Института компьютерных наук и кибербезопасности (ИКНК) Александр Щукин помогал школьникам погрузиться в мир IT и языков программирования. Модуль «Цифровизация вокруг нас» состоял из серии лекций о том, что нужно знать будущему успешному айтишнику. Старшеклассникам рассказали про ИТ-тренды, принципы создания проектов и UI/UX решения.

Занятия проходили в интерактивном формате, ребята не только слушали лектора, но и сами участвовали в мозговых штурмах и мини-конкурсах, пытались решать нетривиальные задачи и получали подарки от Политехнического университета.

Важная часть подобных семинаров — это ответы на вопросы по образовательным программам Политехнического университета, профориентационная деятельность. Мы надеемся, что с этими талантливыми ребятами мы ещё увидимся в стенах Политеха , — рассказал преподаватель модуля Александр Щукин.

В октябре участники смены образовательного центра «Сириус» вместе с сотрудником Научно-исследовательской лаборатории «Прикладная микромеханика разрушения» Физико-механического института Павлом Оленчуком осваивали курс «Теория принятия решений». Павел Дмитриевич учил ребят принимать решения с помощью математики. По словам лектора, всё что нужно для этого — уметь умножать и складывать числа.

Темой завершающего модуля этой осени стала «Технологии баз данных: Big Data, блокчейн, искусственный интеллект и машинное обучение». Ребята разбирались, что скрывается за этими названиями и какова их роль в современном мире.

Каждая лекция подразумевала не только формат «лектор — слушатель», но и живое общение, обсуждение услышанного, возможность задать вопрос. Практическая часть работы состояла из решения задач.

Старший преподаватель Высшей школы программной инженерии Екатерина Адрианова поделилась впечатлениями: Сириус замечательное место, здесь школьникам показывают, что учиться это интересно, здесь случается дружба на долгие годы. Очень приятно видеть заинтересованных ребят, они не боятся высказываться, задавать вопросы. Мы отлично пообщались на темы современных технологий, я увидела, что ребята много знают и хотят ещё больше знать .

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI