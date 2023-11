В ГУУ обсудили проблемы государственного регулирования экономики

Source: MIL-OSI Russian Language News

21 ноября 2023 года в Государственном университете управления состоялась 9-я Международная научно-практическая конференция «Государственное регулирование экономики: политико-экономические аспекты».

В работе конференции участвовало более 50 учёных, представители бизнеса, государственных органов, а также научные и научно-педагогические работники Государственного университета управления, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, Дипломатической академии МИД России и других университетов. В конференции также приняли участие учёные из Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики (Таджикистан), Esil University (Казахстан) и представители Азербайджанской Республики.

Руководил работой конференции Сергей Чернов – и.о. заведующего кафедрой экономико-управленческих и правовых дисциплин Института заочного образования, доцент кафедры мировой экономики и международных экономических отношений ИЭФ, заслуженный экономист Российской Федерации, кандидат экономических наук, доцент, профессор РАЕ.

«Конференция проводится ежегодно. А в настоящее время, в условиях проведения специальной военной операции и санкционного давления на Россию недружественных стран, конференция приобрела ещё более актуальный характер. Как выходить из этого затруднительного положения? Безусловно обратить повышенное внимание на экономическую роль государства. Оно выступает в роли организатора, контролёра, правового регулировщика всех основных процессов. Вопросы повышения эффективности государственного регулирования экономики и затрагивала наша конференция», – сказал Сергей Чернов.

Участники обсудили широкий круг вопросов, были затронуты проблемы макроэкономической стабилизации, экономического роста и экономической безопасности России, а также вопросы совершенствования методов государственного регулирования экономикой.

Большое внимание было уделено противодействию отмывания «грязных денег» и финансированию терроризма, что особенно актуально сегодня, когда террористические организации активно склоняют людей к совершению преступлений тяжкой направленности, создают и провоцируют межнациональные конфликты, разрушают экономику страны. В 2023 году в мире совершено свыше 2,5 тыс. террористических атак, в результате которых погибли и получили ранения более 15 тыс. человек. Расширяется география терроризма, в 2023 году с ним столкнулось свыше 70 государств. При этом наибольшая активность террористов отмечена на территории Африки, Южной Азии и Ближнего Востока, где совершено свыше 90% всех террористических атак.

Терроризм несёт большие угрозы и в Российской Федерации, особенно в связи с проведением СВО. В 2022 году правоохранительными органами на стадии подготовки предотвращено 123 преступления террористической направленности, в том числе 64 теракта. На границе задержаны больше 400 националистов и военных преступников. В январе-июне 2023 года зарегистрировано 1193 преступления террористического характера и 734 преступления экстремистской направленности.

На конференции было рекомендовано продолжить работу по укреплению финансовой и технологической независимости Российской Федерации, повышению обороноспособности страны и решению проблем, связанных с обеспечением Вооруженных сил России.

По итогам конференции будет опубликован сборник научных трудов и размещен в базе РИНЦ. Более подробно с программой конференции можно ознакомиться в группе конференции ВКонтакте.

