Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе церемонии открытия выставки, посвящённой 195-летию установления дипломатических отношений между Россией и Бразилией, Москва 27 ноября 2023 года

Уважаемый господин Посол,

Ваше Превосходительство,

Дамы и господа,

Сегодня собрались, чтобы отметить очередным мероприятием знаменательное событие – 195-летие со дня установления дипломатических отношений между Россией и Бразилией. По случаю этой памятной даты при поддержке г-на Посла и его сотрудников в Москве подготовлена выставка архивных материалов, рассказывающая об основных вехах в истории наших двусторонних связей. Они ведут отсчет от принятия императором Николаем I в 1828 г. указа о назначении российского дипломата Ф.Ф.Бореля (потомков, насколько понимаю, у него не осталось) первым посланником России в Бразилии.

Непосредственную роль в дальнейшем развитии упрочения отношений сыграли такие государственные деятели наших стран, как Г.И.Лангсдорф, барон Рио-Бранко и А.А.Громыко. Этой славной когорте принадлежит и видный бразильский дипломат Жоау Клементе Баэна Соарес, отец г-на Посла. Пользуясь случаем, передал главе бразильского Посольства фотографию, представленную в нашей экспозиции, на которой запечатлён момент подписания его отцом соглашения о научно-техническом сотрудничестве между Бразилией и Советским Союзом в Москве в 1981 г.

Наши отношения переживали разные периоды, однако неизменными всегда оставались взаимная симпатия двух народов, неподдельный интерес к истории, культуре и традициям друг друга. Всё это способствовало консолидации уз дружбы, взаимопонимания и взаимного уважения.

Сегодня связи между нашими странами развиваются в русле стратегического партнерства, которое носит устойчивый и неконъюнктурный характер. Задача укреплять сотрудничество с Федеративной Республикой Бразилией прописана отдельной строкой в обновленной полгода назад Концепции внешней политики Российской Федерации. Между Москвой и Бразилиа поддерживается активный и доверительный политический диалог. Функционируют постоянные механизмы двустороннего сотрудничества, прежде всего Комиссия высокого уровня и входящая в её состав Межправительственная комиссия по торгово-экономическому взаимодействию и Комиссия по политическим вопросам.

Укрепляться практическая кооперация. Бразилия является лидером по товарообороту с Россией среди государств Латинской Америки и Карибского бассейна. Ключевые направления совместного приложения усилий – химическая промышленность и сельское хозяйство. Имеются весьма перспективные наработки в энергетике, в том числе атомной, в фармацевтике и мирном космосе. Поставка российских удобрений для нужд бразильского агропромышленного комплекса позволяет нам вносить совместный вклад в обеспечение глобальной продовольственной стабильности.

Особо хотел бы отметить наше сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере: уже долгие годы в бразильском г.Жоинвиле функционирует единственная за рубежами России школа Большого театра. В 2022 г. в штате Рио-де-Жанейро открылась российско-бразильская межкультурная билингвальная школа. Среди бразильских граждан (это приятно) сохраняется высокий спрос на получение высшего образования в российских университетах. Стараемся по максимум этот спрос удовлетворять.

В последние годы нарастили наше взаимодействие на международной арене. Россию и Бразилию объединяет совпадение или близость подходов к ключевым вопросам глобальной повестки дня. Вместе выступаем за восстановление центральной координирующей роли ООН в мировых делах, формирование более справедливой и демократичной, многополярной архитектуры мироустройства. Ценим самостоятельный внешнеполитический курс Бразилиа, направленный на реформирование институтов глобального управления и повышение в них представленности развивающихся государств. В этом контексте (мы не раз об этом говорили) Россия поддерживает стремление Бразилии стать постоянным членом СБ ООН. Отмечаем позитивный вклад бразильских партнеров в укрепление региональных интеграционных механизмов, активное участие страны в международных усилиях в сфере охраны окружающей среды и адаптации к климатическим изменениям и по другим актуальным вопросам.

Плодотворно и конструктивно взаимодействуем в ООН и её Совете Безопасности. Сейчас Бразилия работает в СБ ООН в качестве непостоянного члена. Мы достаточно успешно согласовываем там свои подходы и позиции. Вместе работаем в «Группе двадцати» и БРИКС, которое сейчас обретает новое дыхание, приняв большое количество новых стран. Российская Федерация будет возглавлять БРИКС в 2024 г. и в том же году Бразилия будет председательствовать в «двадцатке». Ещё одно поле для согласования подходов и координации различных инициатив.

Дальнейшее укрепление дружбы и всестороннего сотрудничества между Россией и Бразилией отвечает интересам наших народов, способствует поддержанию международной безопасности, вносит весомую лепту в решение проблем мирового развития.

