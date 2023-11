Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на международном форуме «Примаковские чтения», Москва, 27 ноября 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Уважаемый Александр Александрович,

Уважаемые коллеги,

Ваши Превосходительства,

Вижу много друзей в этом зале. Традиция сохраняется. «Примаковские чтения» с каждым годом обретают всё большую популярность. В этом проявляется память нашему учителю – Е.М.Примакову и активная работа ИМЭМО им. Е.М.Примакова по увековечиванию его наследия, по развитию принципов, продвигаемых им в международных отношениях и которые в настоящее время как никогда востребованы.

Сегодня нужна совместная интеллектуальная работа. Помним, что именно Е.М.Примаков положил начало ситуационным анализам, которые пользовались большой популярностью у представителей науки, у неправительственных организаций. В их ходе действительно вырабатывались многие предложения, воплотившиеся затем в нашу практическую дипломатию.

В мире события сегодня динамично развиваются. Сказать так – ничего не сказать. Многие некогда «константы международных отношений» проходят проверку на прочность, на соответствие новым реалиям. Среди них – магистральные тенденции формирования многополярного миропорядка. Процесс комплексный и всеохватный. Он начался не вчера и займет значительное (даже по историческим меркам) время. Контуры полицентричной архитектуры уже обозначились.

Не раз говорили о новых центрах мирового развития прежде всего в Азии, Евразии, о росте самостоятельности и самосознания многих развивающихся стран, об их отказе от слепого следования бывшим колониальным метрополиям, которые постепенно, но объективно, утрачивают свою силу, а вместе с ней и влияние. Всё то, о чем прозорливо писал и говорил много лет назад Е.М.Примаков, на наших глазах становится явью.

Многополярные системы, если делать экскурс в историю, – явление не новое. В той или иной форме они существовали и ранее – например, в эпоху «концерта европейских держав» 19-го века или между двумя мировыми войнами 20-го века. Понятно, что тогда независимых игроков на свете было не так много, как сейчас. Поэтому то, что можно считать зачатками многополярности, формировалась в гораздо более узком кругу нежели число суверенных государств сегодня. По итогам Великой Победы отцами-основателями был заложен фундамент многополярности. В состав постоянных членов СБ ООН вошли пять наиболее могущественных держав. Это воплощало собой сложившийся к 1945 г. мировой баланс сил и интересов. В Уставе ООН помимо особого места «пятёрки» заложены принципы равноправия всех без исключения больших и малых государств независимо от особенностей и специфики, истории их развития. Сегодня это является самым главным принципом, вокруг которого будет выстраиваться универсальная многополярность. ООН выполнила свою главную роль – не допустила новой мировой войны, но благородному замыслу всеобщего сотрудничества, равноправия, благоденствия не суждено было сбыться. Логика «холодной войны» быстро подтолкнула мир к размежеванию на противостоящие лагеря и их борьбе друг с другом.

Принципиальное отличие нынешнего «издания» многополярности в том, что она имеет шанс обрести действительно планетарный масштаб, опираясь на базовый принцип Устава ООН о суверенном равенстве государств. Раньше всемирно значимые решения принимались небольшой группой государств с преобладающим по понятным причинам голосом западного сообщества. Сегодня на авансцену мировой политики вышли новые игроки, представляющие Глобальный Юг и Восток. Их число растёт. Мы их оправдано называем Мировым большинством. Они не на словах, а на деле укрепляют свою суверенность в решении злободневных вопросов, демонстрируют самостоятельность, ставят во главу угла свои национальные интересы, а не чьи-то прихоти. Для иллюстрации приведу высказывание моего индийского коллеги, Министра иностранных дел С.Джайшанкара о том, что мир – это гораздо больше, чем Европа. Понятно, что смысл этого высказывания в том, что мир гораздо больше, чем Запад. Россия последовательно выступает за демократизацию межгосударственного общения, за более справедливое распределение всемирных благ.

Не стоит далеко ходить за примерами того, как многополярность проявляет себя сегодня особенно в контексте региональных кризисов. Она побуждает страны различных регионов проявлять солидарность. Нынешняя вспышка палестино-израильского конфликта стала катализатором такой солидарности, сплочённых действий арабо-мусульманского мира. Делегация ЛАГ и ОИС на уровне министров иностранных дел буквально на прошлой неделе, 21 ноября с.г., посетила столицы пяти постоянных членов СБ ООН, в том числе и Москву. На нашей встрече подтвердили необходимость скорейшего и справедливого урегулированию на основе концепции двух государств. Это было главным сигналом, который эта единая делегация Лиги Арабских Государств и Организация Исламского Сотрудничества направила в столицы «пятёрки» и в другие столицы государств-членов ООН. В целом, на Ближнем Востоке, как и в Африке, в Закавказье, в Центральной Азии и Евразии все больше укореняется консенсус в пользу формулы: «региональным проблемам – региональные решения». От внешних игроков ждут оказания странам соответствующих регионов всяческого содействия, а не навязывания рецептов извне. Если кто-то хочет быть полезным, то нужно поддерживать те подходы, которые вырабатываются в регионе, где соответствующие страны гораздо лучше, чем из-за океана видят пути преодоления тех или иных противоречий.

Повторю ещё раз: геополитические амбиции новых мировых игроков подкреплены их экономическими возможностями. Как отметил Президент Российской Федерации В.В.Путин на внеочередном саммите «Группы двадцати» 22 ноября с.г., «Значительная доля мировой инвестиционной, торговой и потребительской активности смещается в азиатские, африканские и латиноамериканские регионы, где проживает большая часть населения планеты». Начиная с 2014 г. первой экономикой мира – по паритету покупательной способности – является Китай. Совокупный ВВП стран БРИКС, также по ППС, с прошлого года превышает аналогичный показатель «Группы семидесяти семи». А с пополнением в рядах БРИКС и с приходом туда новых членов, которые станут полноправно участвовать в работе этого объединения с 1 января 2024 г., – это преимущество над «семеркой» существенно возрастет.

Россия по итогам 2022 г., вопреки санкциям (может быть и благодаря им) по тому же показателю ППС поднялась на пятое место в мире, опередив Германию.

То, что мир становится другим, видно на примере многосторонней дипломатии. Среди наиболее ярких свидетельств – сотрудничество по линии БРИКС. В его рамках страны, представляющие различные цивилизации, религии, макрорегионы, эффективно развивают связи в самых различных областях – от политики и безопасности до экономики, финансов, здравоохранения, спорта и культуры. Делается это на принципах равенства, взаимного уважения, формирования баланса интересов через консенсус. Никто никому ничего не навязывает, никто никого не шантажирует, не ставит перед выбором: «либо мы, либо они», «либо с нами, либо против нас». Неудивительно, что с БРИКС хотят сблизиться десятки государств. Саммит в Йоханнесбурге сделал первый шаг на этом пути. Практически удваивается число стран в БРИКС. Ещё пару десятков государств обратились с аналогичными просьбами или хотят установить специальные, привилегированные отношения с этой структурой. В будущем году Россия будет председательствовать в объединении, которое уже будет не «пятёркой». Сделаем всё, чтобы БРИКС укрепила свои позиции на международной арене и продолжала играть всё более весомую роль в формировании справедливого мироустройства.

Укрепляются позиции членов БРИКС и их единомышленников в «Группе двадцати». Последние саммиты этой группы подтвердили решимость стран мирового большинства не позволить Западу превратить этот форум в рассмотрение глобальных финансовых и экономических проблем. В общих интересах инструмент продвижения в узкокорыстных геополитических замыслах США и их союзников, как это пытались сделать Вашингтон, Брюссель и другие западные столицы на предыдущем саммите «Двадцатки», пытаясь целиком украинизировать его повестку. То же самое они пытались делать и на саммите «Группы двадцати» в Индии. Этого не удалось. Саммит сконцентрировался на вопросах, ради решений которых изначально «двадцатка» и создавалась: вопросы мировой экономики и финансов, ставшие доминирующими в принятых решениях.

В пользу становления многополярности работает и ШОС. Она призвана сыграть цементирующую роль в формировании Большого Евразийского партнерства, нацеленного на гармонизацию различных интеграционных проектов на континенте и открытого для всех расположенных здесь на нашем общем континенте государств и организаций, включая ЕАЭС, АСЕАН и других. Эта философия была выдвинута Президентом В.В.Путиным в 2015 г. на первом саммите Россия-АСЕАН. Она пользуется все более широким признанием. В ШОС, как и в БРИКС, есть тоже целая «очередь» стран, желающих либо стать полноправными членами, либо получить статус наблюдателя или партнёра.

Западные политики (пусть и нехотя) начинают эту новую реальность признавать и осознавать, что однополярность канула в Лету. Недавно Президент Франции Э.Макрон, выступая на ежегодном совещании французских послов в конце августа с.г. сказал, что геополитический расклад сил меняется не в пользу Запада. Причём он это преподнёс как опасность. То есть, расширение агрессивного блока НАТО – это «хорошо», а расширение мирного объединения БРИКС – «угроза». Понятно, что такой менталитет сидит глубоко. От этих инстинктов за одну ночь, в одночасье, не избавишься. Видим, что Запад всеми силами пытается удержать остатки своего доминирования, прибегая при этом к откровенно неоколониальным методам, вызывающим отторжение Мирового большинства. Цель Запада проста и одновременно цинична – продолжать снимать сливки с глобальной политики, экономики и торговли, обеспечивать собственное благополучие за счет других. Россия, как и подавляющее большинство других стран не готова и не будет мириться с подобными замыслами.

В своих целях США и их европейские союзники используют широкий набор инструментов геополитической «инженерии». Среди них – провоцирование конфликтов (мы это видим по всему периметру российских границ), проведение информационно-психологических операций, развязывание торговых и экономических войн. Руками западников заблокирована деятельность Всемирной Торговой Организации, прежде всего его органов по урегулированию споров. Разрушены такие фундаментальные правовые основы мирохозяйственных связей, как свободная конкуренция и неприкосновенность собственности. Доллар давно уже используется как оружие, экономическая взаимозависимость вепонизируется (англицизм, который становится понятным).

Деструктивные действия западного меньшинства имеют эффект, который по большому счёту является обратным задуманному, поскольку стимулирует построение в пользу укрепления многополярных начал международной жизни. Растет понимание, что никто не застрахован от агрессивных действий Вашингтона и Брюсселя.

Не только Россия, но и многие другие государства последовательно снижают зависимость от западных валют, переходят на альтернативные механизмы при осуществлении внешнеэкономических расчетов, работают над формированием новых международных транспортных коридоров и производственно-сбытовых цепочек.

Неравновесная и несправедливая модель глобализации, при которой «золотой миллиард» получал основные блага, уходит в прошлое. Практические задачи демократизации мирового экономического порядка будут рассматриваться участниками Форума сторонников борьбы с современными формами неоколониализма. Его готовит партия «Единая Россия». Он запланирован на начало 2024 г.

Это лишь одна из инициатив, которую наша страна будет продвигать в развитие положений Концепции внешней политики Российской Федерации, существенно обновленной в марте этого года с учетом изменившихся геополитических реалий. Формирующаяся полицентричная архитектура должна быть инклюзивной, носить «кооперативный», а не антагонистический характер. Она должна страховать от опасного противостояния мировых центров, «выяснения отношений» между ними.

В общих интересах – попытаться создать глобальный «концепт», опирающийся на общепризнанные принципы и нормы международного права, уважающий культурно-цивилизационное многообразие современного мира и право народов самим определять пути своего развития.

Эту работу не нужно вести «с чистого листа». Фундамент для справедливого и устойчивого мира есть, и это Устав Организации Объединенных Наций. Его положения следует выполнять не выборочно, как это делают наши коллеги на Западе, пытаясь выдёргивать из принципов Устава то, что им выгодно на данный конкретный момент, а их надо использовать во всей их полноте и взаимосвязи. Разумеется, необходимо аккуратно адаптировать всемирную Организацию к современным реалиям. В первую очередь, это касается реформы Совета Безопасности. Важно устранить историческую несправедливость, проявившаяся после завершения процесса деколонизации и появления многих десятков новых молодых и современных государств. Эти реалии надо отразить в численном составе СБ ООН. Понятно, что новые члены могут быть только от развивающихся регионов Азии, Африки и Латинской Америки. Они должны пользоваться авторитетом в своих частях мира и в таких организациях глобального охвата, как Движение неприсоединения, «Группа 77».

Значимым подспорьем многополярности становятся международные структуры нового типа, где все вопросы решаются на основе баланса интересов и консенсуса. Помимо упомянутых мною БРИКС и ШОС, ЕАЭС, это и ОДКБ, СНГ, а также АСЕАН, Африканский Союз и СЕЛАК, ССАГПЗ, ЛАГ и ОИС.

К сожалению, не могу с оптимизмом рассматривать судьбу объединений, где верховодят США и их союзники: НАТО, ЕС, «Группа семидесяти семи», а теперь ещё и Совет Европы и ОБСЕ. Последние две организации изначально задумывались как площадки для широкого взаимоуважительного общеевропейского диалога. В итоге их навязчиво превращают в придатки Евросоюза и НАТО, в сугубо маргинальные структуры, которые Запад пытается (в худшем виде этого слова) использовать в интересах своей эгоистической политики.

ОБСЕ ещё можно попытаться спасти, но буду откровенен – шансы невелики.

В своем выступлении на ежегодном заседании Валдайского клуба 5 октября с.г. Президент В.В.Путин назвал ключевые принципы, на которые должен опираться более справедливый и демократичный миропорядок. Это открытость и взаимосвязанность мира – без барьеров на пути общения; уважение многообразия как фундамента для совместного развития; максимальная представительность в структурах глобального управления; всеобщая безопасность на основе баланса интересов; справедливый доступ к благам развития; равноправие для всех, отказ от диктата богатых или сильных. У меня нет сомнений, что эти подходы близки и понятны любому здравомыслящему человеку, занимающемуся или интересующемуся международной проблематикой.

Исходя из такого понимания многополярности, будем продолжать бороться за правду и справедливость, за то, чтобы голос всех стран принимался во внимание – вне зависимости от их размеров, государственного устройства или уровня экономического развития. То есть, ровно так, как предписано с 1945 г. Уставом ООН. Продолжим самым тесным образом координировать шаги с нашими союзниками и единомышленниками на Глобальном Юге и Востоке. Не хотим закрывать дверь или окно, или форточку (Президент России В.В.Путин недавно касался этой темы) для трезвомыслящих игроков на «историческом Западе» по мере осознания ими реалий и вызовов объективных процессов многополярности (которые предвидел ещё Е.М.Примаков).

В дипломатической сфере особое внимание будем и впредь уделять обеспечению единообразного толкования и применения на практике всех принципов Устава ООН. Это важнейший элемент нашего курса.

Продолжим работать над расширением членского состава такого перспективного объединения, как созданная на нью-йоркской площадке Группа друзей в защиту Устава ООН. Это была инициатива Венесуэлы. В эту группу входят двадцать государств. Есть желающие пополнить состав её участников.

Будем также последовательно работать над укреплением других структур, способствующих демократизации международных отношений. Для этого всегда остаёмся открытыми к честному, серьезному диалогу со всеми, кто дорожит своими национальными интересами и проявляет встречную готовность.

