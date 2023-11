«Всеядные» в полуфинале международного чемпионата «Битва роботов»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Студенты ИММиТ из команды «Всеядные» готовятся к полуфиналу международного инженерного чемпионата «Битва роботов». В рамках соревнования необходимо спроектировать настоящего боевого управляемого робота и одержать победу над соперником.

Ребята начали создавать своего робота-медоеда еще летом в Центре проектной деятельности молодежи «Точка кипения — Фаблаб». Успешно прошли отборочный тур и одержали две победы в поединках, которые привели их к выходу в полуфинал проекта. Сейчас политехники настроены только на победу!

16 декабря в Москве пройдут полуфинал и финал соревнований, но поддержать «Всеядных» можно уже сейчас в голосовании за приз зрительских симпатий, которое проходит в официальной группе чемпионата ВКонтакте.

Технологический партнер команды — компания ПАО «Ростелеком».

В 2021 году компания и университет заключили соглашение о цифровом развитии. «Ростелеком» поддерживает воспитание востребованных специалистов и помогает Политеху стать высокотехнологичной площадкой. Также ребятам помогают опытные наставники — сотрудники ЦПДМ (Центра).

Состязания организованы Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, компаниями Promobot и «Дабл Ю Экспо». Чемпионат уже собрал инженерные команды из Китая, Турции, Индии, Казахстана и Беларуси. Следить за новостями команды можно в их группе ВКонтакте. Желаем удачи и верим в победу!

Для справки:

Официальное сообщество Чемпионата

Группа команды «Всеядные»

