Владимир Строев обсудил с участниками программы «Академический резерв» вопросы молодёжной политики

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

27 ноября 2023 года на базе Государственного университета управления состоялся старт последней, пятой очной стажировки слушателей программы «Академический резерв» по освоению современных практик управления (Практика управления воспитательной деятельностью и молодёжной политикой в образовательных организациях высшего образования и научных организациях).

На открытии программы перед участниками стажировки из разных регионов России выступили ректор ГУУ Владимир Строев, проректор Павел Павловский, советник при ректорате Сергей Чуев и другие.

Владимир Витальевич сообщил собравшимся, что тема молодёжной политики и воспитательной работы в научной и образовательной организации является очень важным и сложным направлением работы руководителя. В отличие от традиционных административно-финансовых видов деятельности руководителя в учреждении, вопросы воспитательной работы и молодежной политики во много ориентированы на личность и команду. Возвращение работы учреждений образования в русло «не услуги», а процесса воспитания — является государственным приоритетом и ориентиром в работе ректора вуза или директора научной организации.

В рамках встречи ректор ГУУ Владимир Строев, а также проректор по воспитательной работе Павел Павловский рассказали слушателям о достижениях Государственного университета управления в области воспитательной работы. Особое внимание было уделено ректором теме весёлых и находчивых. Владимир Витальевич рассказал о сотрудничестве с ТТО «АМиК» и усилиях ГУУ, направленных на изменение подхода к движению КВН со стороны его организаторов. «КВН – это же юмористическая школа лидеров», – сказал Строев, добавив, что «это тоже работа с молодёжью и ректор должен лично в ней участвовать».

Также ректор напомнил о многогранности молодёжной политики. На первых курсах студентам хочется петь и танцевать, что вполне понятное желание для 18-летних молодых людей, а задача вуза состоит в том, чтобы к 3-4 курсу склонить их к более серьёзной деятельности, приближенной к реальной работе, к парламентским или межнациональным клубам, волонтёрству, стройотрядам. Остро стоит вопрос вовлечения иностранных студентов во внеучебную деятельность. «Сегмент молодёжной политики огромен, так сразу его не изучишь», — предупредил Владимир Строев. Задача любого руководителя организовать работу вуза так, чтобы студенты понимали, что они – часть команды.

После погружения в проблематику трека молодёжной политики для слушателей программы была организована короткая экскурсия по ГУУ, которая быстро превратилась в тематическую презентацию вуза. Гости задавали много вопросов о том, как студентов в ГУУ привлекают ко внеучебной деятельности и организуют работу Ассоциации выпускников. Дошло даже до личных вопросов к сотрудникам УМПиВР, чем их привлекает работа в ГУУ и как формировалась их команда.

В ходе стажировки на тему молодёжной политики в университетах слушатели программы посетят Москву, Владимир и Нижний Новгород. Данная стажировка является пятой по счету для слушателей образовательной программы «Академический резерв». До этого слушатели из кадрового резерва руководящих кадров Министерства науки и высшего образования Российской Федерации успешно познакомились с лучшими практиками управления в сфере науки и образования в Омске, Новосибирске, Владивостоке, Казани и Санкт-Петербурге.

Программа будет завершена очным раундом защит проектов слушателей в Москве 4-8 декабря.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI