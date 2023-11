Армлифтинг – новый вид спорта в НГУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Кафедра физвоспитания успешно осваивает новые форматы соревнований среди студентов. Армлифтинг – относительно молодой силовой вид спорта, где основная задача – поднять как можно больший вес одной рукой. Впервые в НГУ он был опробован на спортивном празднике «Интер-Игры – 2023», а на прошлой неделе прошли соревнования, в которых приняло участие 700 студентов. Результаты определялись не зависимо от веса участников, отдельно подводился итог среди первокурсников.

Победителем в абсолютном зачёте стал Данил Леонтьев (ФИТ), поднявший вес 60 кг. Второе место с результатом 52,5 кг разделили три человека: Виталий Казырицкий (ФИТ), Дмитрий Кушнарев (ФФ) и Максим Магеров (ИИР).



Среди студентов первого курса призерами стали:

1 место – Максим Келлер (ММФ), результат 51,25 кг

2 место – Александр Диденко (ЭФ), результат 50 кг

3 место – Илья Трушкин (ИИР) и Даниил Нарсеев (ГГФ), результат 47,5 кг

Поздравляем призеров соревнований и желаем успехов в учебе и спорте!

Все результаты на странице:

