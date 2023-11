Поздравляем с Днём матери!

Source: MIL-OSI Russian Language News

Каждое последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. Официально он был учреждён только в 1998 году, хотя попытки ввести его фиксировались и ранее. Материнство это в принципе настолько фундаментальное явление, что говорить о каких-то конкретных изначальных датах подобных праздников просто невозможно. Все они берут своё начало в древнейшем культе богини-матери, существовавшим до каких-либо государств и календарей. Когда речь заходит о маме, чрезмерная официальность выглядит неестественной.

Поэтому, друзья, сегодня отбрасывайте все формальности, нежно целуйте и крепко обнимайте своих мам. Кто находится далеко от них – звоните и говорите, как сильно вы их любите, ведь расстояние не способно отдалить от нас самого близкого на свете человека. Мама даёт жизнь каждому из нас, кормит, воспитывает в нас человеческую мораль, учит азам науки, делится житейской мудростью, помогает и поддерживает во всём. И что не менее важно, мама – это самый любящий нас человек, разделяющий не только радости, но и печали, а порой даже физически чувствующие нашу боль. Ничто не может быть важнее этой взаимосвязи. И никто не сможет передать её словами. Но давайте сегодня постараемся это сделать.

Вы спросите, при чём же здесь Государственный университет управления? А вы разве забыли, как средневековые студенты называли свой университет? Alma mater – «кормящая мать». А мама, кроме всего вышеперечисленного, это ещё и основа семьи, которая в свою очередь ячейка общества и цемент государственности. Так что День матери – это праздник каждой личности в отдельности и всех людей в целом. Поздравляем мам!

