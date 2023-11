О X Региональной конференции российских соотечественников стран ближнего зарубежья

Source: MIL-OSI Russian Language News

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25-26 ноября в Бишкеке (Киргизия) при поддержке МИД России и Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР) состоялась X Региональная конференция «Российские соотечественники ближнего зарубежья – сообщество единой судьбы». В мероприятии приняли участие руководители страновых координационных советов организаций российских соотечественников, члены Регионального и Всемирного координационных советов российских соотечественников во главе с председателем В.М.Дроздовым, активные представители общин из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Южной Осетии.

В приветственном слове участникам конференции заместитель председателя Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации М.Ю.Галузин отметил значительный объем работы, проводимой нашей многонациональной и многоконфессиональной общиной в странах ближнего зарубежья по сохранению общероссийской культурной идентичности, продвижению родного языка и культуры. Он также подчеркнул, что Россия продолжит оказывать содействие соотечественникам в их многоплановой культурно-гуманитарной деятельности, нацеленной на сближение народов и развитие дружественных отношений России со странами региона.

В форуме приняли участие член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Е.В.Афанасьева, член Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками А.А.Кавинов, первый заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга С.Л.Марков, представители Правительства Москвы и Алтайского края, Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России, МВД России, Россотрудничества, Росмолодёжи, Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Перед участниками выступили председатель Совета Ассамблеи народа Кыргызстана А.М.Матубраимов, Епископ Бишкекский и Киргизский Савватий, Верховный муфтий Киргизии З.Ракиев.

В ходе форума состоялось живое, заинтересованное обсуждение взаимодействия страновых организационных структур соотечественников, актуальных вопросов деятельности зарубежных российских общин, включая сотрудничество с регионами России, участия в общественной и культурной жизни стран проживания, защиты прав и интересов российских соотечественников, планирования мероприятий на следующий год.

В итоговых документах форума делегаты констатировали, что процесс перехода к многополярному и более справедливому мироустройству носит противоречивый характер и сопровождается усилением давления на Русский мир. Участники конференции также отметили необходимость сосредоточиться в нынешних условиях на задачах сохранения традиционных ценностей, культурно-исторического наследия народов России и передачи их новому поколению, выразили готовность содействовать двустороннему культурно-гуманитарному, экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и странами их проживания.

Следующая конференция состоится в 2024 г. в Узбекистане.

