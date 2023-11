О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с Генеральным комиссаром Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Ф.Лаззарини

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 ноября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провел телефонный разговор с Генеральным комиссаром Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Ф.Лаззарини.

Состоялось подробное обсуждение ситуации в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на гуманитарные усилия БАПОР в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан в условиях текущей беспрецедентной эскалации насилия.

С российской стороны подтверждена традиционная поддержка деятельности Агентства, являющегося ключевой структурой по оказанию комплексной поддержки палестинцам не только на оккупированной палестинской территории, но и в соседних арабских странах.

