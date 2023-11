О заседании в МИД России Межведомственной комиссии по рассмотрению обращений граждан Российской Федерации в связи с ограничениями их права на выезд из Российской Федерации

Source: MIL-OSI Russian Language News

22 ноября в МИД России состоялось восьмое заседание Межведомственной комиссии по рассмотрению обращений граждан Российской Федерации в связи с ограничениями их права на выезд из Российской Федерации.

На заседании Комиссии были рассмотрены обращения трёх российских граждан, которым ранее было отказано в оформлении/выдаче заграничного паспорта и выезде из Российской Федерации по причине их осведомлённости в сведениях, составляющих государственную тайну.

По итогам рассмотрения обращений упомянутых граждан решения об установлении временных ограничений были признаны обоснованными.

Заключительное в текущем году заседание Комиссии намечено на вторую половину декабря.

