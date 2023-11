Об эвакуации граждан России из сектора Газа

Source: MIL-OSI Russian Language News

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25 ноября в Москву прибыла очередная группа эвакуированных из сектора Газа россиян и палестинцев (членов семей) – 105 чел.

Всего из сектора Газа удалось вывести и доставить в Москву спецрейсами МЧС из Каира уже 762 из около 950 обратившихся за помощью в эвакуации.

В аэропорту «Домодедово» выездной группой МИД оказано необходимое содействие в прохождении пограничного, миграционного и паспортного контроля.

Эвакуационные мероприятия продолжаются. Дипмиссии России в Каире, Тель-Авиве и Рамалле, профильные подразделения МИД, МЧС и других ведомств предпринимают усилия с целью скорейшего безопасного вывода россиян и членов их семей из зоны конфликта.

