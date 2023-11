Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

Комитет по правам человека (КПЧ) ООН обнародовал заключительные замечания по итогам рассмотрения пятого периодического доклада США о выполнении Вашингтоном своих обязательств по Международному пакту о гражданских и политических правах за период с 2015 г. по 2020 г.

Выводы, сделанные этим механизмом международного контроля в области прав человека, свидетельствуют о неприглядной ситуации в правозащитной сфере в США, и, главное, о нежелании американских властей в силу неоколониального синдрома собственной исключительности решать имеющиеся многочисленные проблемы, а также о пренебрежении Вашингтоном своими международными правозащитными обязательствами.

Как и почти десять лет назад при рассмотрении предыдущего американского доклада, КПЧ вновь выразил озабоченность в связи с сохранением в США применения смертной казни в качестве высшей меры наказания, практики осуждения на пожизненный срок без возможности помилования, отсутствием законодательного запрета на применение пыток и ростом насилия с использованием огнестрельного оружия.

В заключительных замечаниях КПЧ правомерно настаивает на необходимости проведения расследований убийств американскими военнослужащими гражданских лиц, применением ими пыток, случаев насильственных исчезновений с предполагаемым участием представителей вооруженных сил США. Эксперты справедливо ставят вопрос о недопустимости использования Вашингтоном боевых «дронов» в ходе контртеррористических операций в третьих странах, в результате чего гибнут мирные граждане.

Комитет вновь выразил обеспокоенность существованием секретных тюрем ЦРУ, отсутствием подвижек в закрытии печально известной тюрьмы на военной базе США в Гуантанамо, где заключенные десятилетиями содержатся в нечеловеческих условиях без суда и следствия.

По оценкам КПЧ, неблагоприятно выглядит ситуация с правами человека в самих США. Комитет констатирует высокий уровень ненавистнической риторики со стороны полиции и СМИ в отношении лиц африканского, латиноамериканского и азиатского происхождения, а также коренных народов, мусульман, евреев, мигрантов, беженцев. Эти категории граждан, по мнению экспертов, в наибольшей степени страдают от множественных форм дискриминации, прежде всего, от расового профилирования и насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов. Они составляют большинство среди лиц, отбывающих тюремное заключение или помещенных в центры временного содержания.

Американским властям также ставится на вид нетерпимость и жестокое обращение с мигрантами и беженцами, их произвольное и продолжительное содержание в специализированных центрах, насильственное разделение семей (более 500 детей изъято у родителей на южной границе США).

Негативная оценка дана экспертами Комитета ситуации с обеспечением избирательных прав, а также права на участие в мирных собраниях и ассоциациях, свободу выражения мнений. В частности, указывается на случаи оказания давления, угроз и нападений на журналистов, преследование протестующих под предлогом борьбы с терроризмом, введения на уровне штатов ограничений на проведение мирных собраний.

Показательно, что в ходе рассмотрения Комитетом в октябре с.г. доклада США во время заключительного выступления главы американской делегации, постоянного представителя США при Совете ООН по правам человека М.Тэйлор находившиеся в зале представители 163 американских неправительственных организаций демонстративно встали и повернулись к ней спиной. Тем самым правозащитные активисты выразили свой протест против лживой картины якобы благополучной ситуации с правами человека в США, в чем пыталась убедить высокопоставленная чиновница Государственного департамента.

Выводы и заключительные замечания КПЧ по итогам рассмотрения американского доклада наглядно свидетельствуют о наличии многочисленных проблем в правозащитной области у страны, провозгласившей себя «образцом демократии» и «лидером в деле борьбы за права человека во всем мире». Комитет в очередной раз на конкретных примерах развенчал миф о непогрешимости репутации США, доказав несовершенство американской законодательной системы и правоприменительной практики, не способных обеспечить эффективную защиту прав и свобод человека.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI