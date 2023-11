Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W okresie styczeń – październik 2023 r. dochody budżetu państwa wyniosły 475,4 mld zł i były wyższe o 49,5 mld zł (tj. 11,6%) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Po dziesięciu miesiącach deficyt pozostaje na poziomie poniżej 40% planowanego deficytu na cały bieżący rok. Należy podkreślić bardzo dobrą i stabilną sytuację na rynku pracy, która przekłada się na dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i znacznie niższe zapotrzebowanie na finansowanie uzupełniające FUS z bud żetu państwa. Dotacja do FUS wyniosła po październiku 2023 r. 39,1 mld PLN (w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2023 zaplanowano na ten cel łącznie 59,8 mld PLN). Powyższe oznacza, że ​​w perspektywie całego roku można szacować istotne naturalne oszczędności z tego tytułu.

Powyższe może mieć wpływ na niższy niż planowany w nowelizacji maksymalny poziom deficytu.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – październik 2023 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2023 r. (po nowelizacji) wyniosło:

dochody 475,4 millones PLN, tj. 79,1%

wydatki 511,8 millones PLN, tj. 73,8%

déficit 36,4 millones PLN, tj. 39,6%

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – październik 2023 r.

Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 419,2 mld zł i były wyższe w stosunku do okresu styczeń – październik 2022 r. Está bien. 26,3 millones PLN (tj. 6,7%), w tym:

dochody z podatku IVA wyniosły 206,5 mld zł i były wyższe o ok. 14,3 mld PLN (tj. 7,4%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – październik 2022 r.,

dochody z podatku akcyzowego wyniosły 69,9 mld zł i były wyższe o ok. 4,2 mld PLN (tj. 6,4%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – październik 2022 r.,

dochody z podatku PIT wyniosły 68,8 mld zł i były wyższe o ok. 8,1 mld PLN (tj. 13,3%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – październik 2022 r.,

dochody z podatku CIT wyniosły 58,9 mld zł i były niższe o ok. 1,3 mld PLN (tj. 2,1%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – październik 2022 r.

W okresie styczeń – październik 2023 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 54,4 mld zł i było wyższe o ok. 22,7 mld PLN (tj. 71,6%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – październik 2022 r.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń – październik 2023 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – październik 2023 r. wyniosło 511,8 millones PLN, tj. 73,8% plano. W stosunku do tego Samego okresu roku 2022 (398,7 mld PLN) wydatki budżetu państwa były wyższe o 113,1 mld PLN, tj. 28,4 %.

Wyższe Wykonanie Wydatków Odnotowano W Części 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych (WięCej o Ok. 25,5 Mld Zł), Co Związane Było Z Przejęciem Odntekek Samorządu TerytorialnegO Odzer 202222222. zadania związanego z wypłatą świadczenia 500+. Jednocześnie, głównie w wyniku tej zmiany, niższe wykonanie odnotowano w budżetach wojewodów (mniej o 17,2 mld zł). Natomiast w zakresie dotacji przekazanej do FUS na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo wykonanie wyniosło 39,1 mld zł i było wyższe od wykonania w tym samym okresie roku 2022 o 8,7 mld zł tj. bien 28,8%.

Ponadto w ramach części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 19,0 mld zł, w związku ze wzrostem wydatków na część oświatową subwencji ogólnej. Związane a było m.in. z wejściem w życie przepisów „Ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 7 lipca 2023 r.” zwiększającej środki dla jednostek samorządu terytorialnego. Uruchomiono już dwie dodatkowe transze środków, w sierpniu i we wrześniu (łącznie w wys. ok 8,8 mld zł) dla samorządów w ramach części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego.

W części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa przekazano więcej o 21,0 mld zł, głównie w wyniku wzrostu kosztów obsługi długu krajowego. Wyższe wykonanie odnotowano również w ramach części 29 – Obrona narodowa o 27,5 mld zł, w związku ze zwiększonymi potrzebami w zakresie zakupu uzbrojenia.

Ponadto, niższe wykonanie odnotowano w wydatkach z tytułu środków własnych Unii Europejskiej (mniej o ok. 2,0 mld zł), co było spowodowane rozliczeniem nadpłaty do budżetu UE z tytułu dostosowań VAT i DNB za lata poprzednie pr zez pomniejszenie raty składki za miesiąc marzec oraz rozliczeniem w styczniu br. korekty budżetu za 2022 r. przez pomniejszenie składki do UE za ten miesiąc. Po dziesięciu miesiącach 2023 r. zanotowano również niższe niż planowano wpłaty do UE z tytułu należności celnych.

