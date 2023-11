Ректором ТОГУ стал выпускник «Академического резерва 2022»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Ректором Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) назначен Юрий Марфин, выпускник программы «Академический резерв 2022», организованной Государственным университетом управления по приказу Минобрнауки России.

Юрий Марфин в 2008 году окончил Ивановский государственный химико-технологический университет (ИГХТУ), в 2010 — магистратуру этого вуза. Имеет учёную степень доктора химических наук и учёное звание доцента. Автор более 160 научных публикаций.

Руководитель проектов Российского научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований, Совета по грантам Президента РФ, ФЦП «Кадры». Эксперт РНФ, Фонда имени Геннадия Комиссарова.

Победитель трека «Наука» конкурса управленцев «Лидеры России» в сезоне 2021-2022 гг.. Победитель суперфинала конкурса «Лидеры России».

Награжден благодарностью Минобрнауки России «За значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд».

Более 14 лет посвятил работе в ИГХТУ и прошел карьерный путь от инженера до проректора по науке и инновациям. С 2022 года исполнял обязанности ректора ТОГУ. С 21 ноября утверждён в должности ректора этого университета по решению аттестационной комиссии, а также в результате выборов на конференции работников и обучающихся ТОГУ.

Поздравляем нашего выпускника!

