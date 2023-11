Проекты студентов ГУУ вошли в топ Всероссийского рейтинга университетских стартапов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Лучшие студенческие проекты страны были объявлены на Всероссийском форуме технологического предпринимательства, который прошел в Москве 22-23 ноября.

Одно из ключевых мероприятий федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», в котором приняли участие представители ГУУ, началось с пленарной дискуссии с участием замминистра науки и высшего образования Российской Федерации Дарьи Кирьяновой и специального представителя Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития, генерального директора АНО «Платформа НТИ» Дмитрия Пескова. На сессии обсуждались долгосрочные приоритеты научно-технологического развития нашей страны, роль «Платформы университетского технологического предпринимательства» в достижении технологического суверенитета, трансформация российских университетов и изменение подходов к научно-исследовательской деятельности, развитие предпринимательской культуры, взаимодействие ПУТП и вузов с регионами, венчурными фондами, корпорациями и крупными исследовательскими центрами.

Программа форума была очень насыщенной: панельные дискуссии с экспертами, круглые столы и кейс-сессии с молодыми предпринимателями, конкурсы и квизы, «Открытый лекторий» и, конечно, презентации лучших студенческих стартапов-лидеров рейтинга. На площадке также работал «Менторский лаунж», где студенты могли лично встретиться с представителями бизнеса, провести питч и получить консультации по развитию своих проектов.

В этом году ГУУ впервые принял участие в отборе проектов во Всероссийский рейтинг ТОП-1000 университетских стартапов и сделал это весьма успешно. В число наиболее перспективных стартапов по приоритетным технологическим направлениям вошли 6 проектов студентов нашего университета:

Молодежный международный просветительский проект «Телепорт» (лидер проекта – Виктория Костикова); Интерактивное мобильное приложение по финансовой грамотности «ФинБезГУУ» (лидер проекта – Ирина Штанько); Цифровой сервис-помощник, позволяющий пользователям получить расшифровку их генетических тестов «m.GEN» (лидер проекта – Варвара Карамышева); Технология введения функциональных добавок в состав резины для производства валов повышенной стойкости «ИзносаNet» (лидер проекта – Марина Котенко); Поисковик свободного машиноместа (лидер проекта – Иван Буркин); Концепция многоквартирного дома с применением энергосберегающих технологий «Энергетика для народа» (лидер проекта – Дарья Гришунина).

На Всероссийском форуме технологического предпринимательства ребята смогли пообщаться с представителями бизнес-сообщества и студентами других университетов, обменяться опытом и определить точки роста для своих стартапов. Это послужит для наших студентов отличной мотивацией, чтобы продолжить развивать свои идеи и в следующем году претендовать на места в топ-50 лучших проектов Платформы универтехпреда.

