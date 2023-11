На Физтехе отметили День рождения вуза

Source: MIL-OSI Russian Language News

Ведущий технический вуз России — Московский физико-технический институт — 25 ноября отметил 77-летие со дня основания. Поздравить родной институт, хоть и не с юбилейной датой, на кампусе в Долгопрудном собралось более двух тысяч человек: выпускники Физтеха, студенты и преподаватели.

Создавать настроение праздника в вузе начали задолго до Дня рождения. Всю текущую неделю на различных локациях проводилось большое количество разнообразных образовательных и развлекательных мероприятий: лекции, практикумы, кинопоказы, выставки, викторины, дебаты — чтобы еще больше объединить и студентов, и преподавателей в сообществе Физтеха.

25 ноября старт празднованию Дня рождения дала 9-я ежегодная конференция выпускников, в разные годы окончивших МФТИ. Среди них можно было увидеть не только известных ученых, но также политиков и бизнесменов. Конференция была организована Центром инициатив выпускников и Физтех-союзом.

Пленарное заседание открыл президент МФТИ Николай Кудряцев, который отметил вклад выпускников в развитие вуза, поблагодарил их за вовлечение в самые разнообразные проекты и призвал не терять связи с вузом.

«Физтех меняется очень быстро: то, что сейчас, и то, то было пять и десять лет назад, это большая разница. Я уверен, что институт ждет хорошее будущее как лидера российского образования. И я хочу пригласить вас еще более интенсивно взаимодействовать с Физтехом. Он умеет выслушивать всех, и потом принимать правильное решение», — сказал Николай Кудрявцев.

Ректор Физтеха Дмитрий Ливанов поделился результатами работы и планами развития МФТИ на ближайшее время.

«Физтех не может быть в стороне от происходящих вокруг изменении, он должен быть в центре процессов, связанных с технологическим развитием и обеспечением того, что называют технологической независимостью. Успешность Физтеха мы определяем по качеству приема на первый курс и конкурентоспособности выпускников. Первое измеряется по среднему баллу поступивших, здесь у нас конкурентов нет. Второе измеряется по зарплатам выпускников, обычно их измеряют через три года после выпуска. И здесь тоже у нас конкурентов нет», — сказал Дмитрий Ливанов.

Выпускник МФТИ, предприниматель Андрей Кривенко рассказал о модели развития «Университет 3.0», направленной на развитие в вузах технологического предпринимательства. Член наблюдательного совета «Физтех-лицея» им П. Л. Капицы Андрей Иващенко сообщил о деятельности лицея и Детского технопарка.

Торжественным завершением пленарного заседания стало вручение почетного знака «Звезда Физтеха», который был учрежден студенческим сообществом МФТИ и вручается выдающимся преподавателям, внесшим весомый вклад в развитие вуза и университетской науки. В этом году «Звезду Физтеха» получили:

профессор, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой общей физики Александр Максимычев;

профессор МФТИ, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой высшей математики Григорий Иванов;

доцент кафедры высшей математики, доктор физико-математических наук Юрий Орлов ;

доцент кафедры общей физики, кандидат физико-математических наук, заместитель заведующего кафедрой общей физики Дмитрий Александров.

После окончания пленарного заседания работа конференции продолжилась по трем секциям: «Физтех ученым», «Физтех предпринимателям» и «Альтернативные профессии физтехов». На этих дискуссионных площадках как именитые выпускники, так и те, только начинает свой путь в науке и технологиях могли поделиться опытом и на равных обменяться мнениями.

Неформальная часть Дня рождения Физтеха началась с угощения праздничным тортом, а потом гости могли выбрать занятие по интересам: посетить лекцию «Северное возрождение» CulturAll Reboot, сразиться в шахматы с лучшими студентами-шахматистами вуза, посетить экскурсии по кампусу и музею, а также по Физтех.Фабрике, съездить в детский Технопарк Физтех-лицея или вместе с Фондом целевого капитала МФТИ поиграть в настольную игру Endowment. Ярким финалом праздника стал концерт выпускников и студентов МФТИ «Физтех-Песня. Сквозь время»!

Московский физико-технический институт основан в 1946 году. Основателями вуза являются три нобелевских лауреата: Петр Капица, Николай Семенов и Лев Ландау, а также академик Сергей Христианович. Они создали университет, где на протяжении уже 77 лет существует уникальная система отбора талантливых абитуриентов, которые стремятся поступить в него, несмотря на самый высокий проходной балл среди российских вузов.

Благодаря слаженным усилиям коллектива вуза и его выпускников МФТИ сегодня является одним из ведущих вузов России. Он входит в основные рейтинги лучших университетов мира, динамично и интенсивно развивается, создавая новые исследовательские лаборатории и центры, укрепляет связи с региональными университетами, на протяжении многих лет удерживает лидерство по количеству технологических разработок и научных публикаций. Также на Физтехе большое внимание уделяют довузовской подготовке школьников.

На сегодняшний день обучение на Физтехе по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры ежегодно проходят около 9 000 студентов. В 2023 году на первый курс бакалавриата было зачислено 965 студентов, среди них 21 выпускник школы, получивший 100 баллов по ЕГЭ. В магистратуру приняты 1065 человек. Важной особенностью МФТИ является система вовлечения студентов и аспирантов в научную работу института. Партнерами вуза в этом направлении являются институты Российской академии наук, крупнейшие российские промышленные и технологические гиганты.

На Физтехе в разные годы учились и преподавали 11 нобелевских лауреатов, выпускники прославили институт в научной и прикладной деятельности, в бизнесе, а также в космосе. МФТИ занимает первое место в рейтинге по качеству подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта.

12 предпринимателей, в разное время окончивших МФТИ, входят в список Forbes. Выпускники института активно участвуют в различных программах развития вуза, в благотворительной деятельности.

Физтех сегодня — это современный исследовательский университет, где сосредоточен уникальный человеческий потенциал, ведутся важные научные исследования и разрабатываются ключевые технологии, необходимые для развития страны.

