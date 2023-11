24.11.2023 Varsovia Primer Ministro Mateusz Morawiecki: chcemy spojrzeć wyłącznie w przyszłość, bo tego przede wszystkim chcą Polacy

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Primer Ministro Mateusz Morawiecki: chcemy spojrzeć wyłącznie w przyszłość, bo tego przede wszystkim chcą Polacy24.11.2023

Przyszłość Polski jest dla naszego rządu kluczowa. El primer ministro Mateusz Morawiecki przedstawił kwestie najważniejsze dla naszej ojczyzny ujęte w „Dekalogu polskich spraw”. Tematy obejmują zakres obronności i bezpieczeństwa Polski, współpracy międzynarodowej oraz polskiej wsi, ochrony środowiska i dziedzictwa narodowego. To kolejne kanony zaproponowane przez szefa rządu w ramach „Dekalogu polskich spraw”, który uwzględnia także propozycje dotyczące: spraw gospodarczych, kwestii społecznych oraz zmian w edukacji i ochronie zdrowia. To łącznie 10 kanonów, na podstawie których ma powstać „Koalicja Polskich Spraw” dla dobra przyszłości Polski.

Inwestujemy w bezpieczeństwo Polski i jej mieszkańców

Rząd dba o bezpieczeństwo Polski i jej mieszkańców. El primer ministro Mateusz Morawiecki zapowiedział kolejne rozwiązania, które będą istotne dla przyszłości Polski. Pierwszy z zaprezentowanych dzisiaj obszarów dotyczy silnej armii i służb mundurowych. Szef rządu omówił także dalszą współpracę w ramach sojuszów międzynarodowych.

– Bezpieczeństwo zawsze było dla nas nadrzędnym priorytetem. Chcieliśmy uczynić z Polski państwo najbardziej bezpieczne w Europie. Sądzę, że do tego celu przybliżyliśmy się istotnie – powiedział Prezes Rady Ministrów.

Silna armia i bezpieczna Polonia:

kontynuacja programu modernizacji armii;

przeznaczanie 4% PKB na obronność;

50% wydatków na modernizację wojska w polskich zakładach zbrojeniowych;

programa budowy bezpieczeństwa ludności cywilnej;

utrzymanie i rozwój odtworzonych w ostatnich latach jednostek wojskowych;

powołanie nowego rodzaju sił zbrojnych – wojsk bezzałogowych;

kontynuacja modernizacji i poprawy warunków pracy przedstawicieli służb Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i innych;

szkoła i kursy z cyberbezpieczeństwa dla Polaków.

Sojusze międzynarodowe:

Strategiczna współpraca z USA w dziedzinie wojskowej, energetycznej i gospodarczej;

wzmocnienie naszego głosu w UE poprzez pokazanie jedności narodowej w sprawach najważniejszych i dążenie do porozumienia z UE w sprawach nas dzielących;

brak zgody na zmianę traktatów o UE, które będą ograniczać Polsce prawo weta;

utrzymanie sprzeciwu Polski wobec przymusowej relokacji migrantów;

wsparcie dla Ukrainy walczącej z Rosją i utworzenie formatu konsultacyjnego państw Trójmorza w ramach UE;

współpraca w ramach państw bałtyckich, szczególnie w obszarze zagrożeń bezpieczeństwa ze strony Rosji.

Wiemy, że polską armię należy modernizować i uzbrajać. Przeznaczamy na ten cel rekordowe środki. W 2024 p. zaplanowaliśmy, że wydatki na rozwój polskiej armii wyniosą do 4,2% PKB. Jesteśmy wśród liderów sojuszu NATO pod względem wydatków na obronność.

Rozwiązania dla polskiej wsi

Wspieramy polską wieś i rolników. Ich praca zapewnia nam bezpieczeństwo żywnościowe, a ostatnie lata udowodniły jego istotę – m.in. w trakcie kryzysów związanych z COVID-19. Wieś jest sercem Polski. Rolnicy od lat mogą liczyć na nasze wsparcie. Dbaliśmy o dopłaty do nawozów, ale i rekompensaty związane ze stratami, które spowodowały klęski żywiołowe.

Wieś sercem Polonia:

programa Lokalna Półka;

obowiązek oznaczania flagą kraju pochodzenia wszystkich świeżych produktów w sklepach;

fundusz stabilizacyjny dla rolników, pokrywający straty spowodowane oszustwami pośredników i szkodami łowieckimi;

uproszczenie prawa budowlanego dla gospodarstw rolnych;

kontynuacja wielkiego programu budowy dróg, chodników, wodociągów, kanalizacji i miejsc świadczenia usług publicznych na polskiej wsi (Programa Inwestycji Strategicznych);

wsparcie dla młodych drużyn OSP i program modernizacji remiz strażackich.

Ochrona środowiska i dziedzictwo narodowe

Ochrona środowiska to również istotny obszar polityki naszego rządu. Musimy działać na rzecz powstrzymania zmian klimatycznych. Chcemy, żeby Polska była suwerenna energetycznie.

Piękna i czysta Polonia:

budowa nowych elektrowni szczytowo-pompowych;

profesjonalny i opłacalny dla klientów system kaucyjny;

rozwój fotowoltaiki na budynkach publicznych oraz ich termomodernizacja;

rozwój biogazowni;

całkowity zakaz wycinek najcenniejszych polskich lasów;

koniec z betonozą.

– Trzeba zamknąć propozycję tym dziesiątym kanonem – to nasze dziedzictwo i nasza kultura. Powołaliśmy dziesiątki nowych muzeów, nowych centrów regionalnych. Kochamy polską historię, polską kulturę, polską wiarę – podkreślił szef rządu.

Dziedzictwo narodowe:

sieć nowoczesnych muzeów;

renowacja i odbudowa historiacznych dzielnic miast;

system promocji polskiej kultury oraz polskich szkół za granicą;

ustawa o zawodzie artístico;

wsparcie kultury w Polsce lokalnej;

cyfrowa wypożyczalnia Biblioteki Narodowej.

Wcześniejsze propozycje z „Dekalogu polskich spraw”

– “Dekalog polskich spraw”, en broma coś daleko więcej niż oferta polityczna. Para bromear jednocześnie pewien fundament, na którym chcemy budować przyszłość polityczną Polaków – powiedział premier Mateusz Morawiecki. W ostatnim czasie Prezes Rady Ministrów przedstawił także postulaty z zakresu spraw gospodarczych, kwestii społecznych oraz zmian w edukacji i filarze zdrowia.

Tarcza i stabilność dla polskich małych i średnich firm:

wakacje ZUS-owskie dla małych firm w trudnej sytuacji ekonomicznej;

płatność IVA po opłaceniu faktury;

stworzenie stałego mechanizmu „Tarczy dla Firm” dla podmiotów z problemami, które wynikają z niezawinionej, trudnej sytuacji na rynku (jak COVID-19 czy po wybuchy wojny na Ukrainie);

przejrzystość w tworzeniu prawa (odpowiednie vacatio legis dla zmian podatkowych).

Ambitny rozwój Polski i bezpieczeństwo energetyczne:

kontynuacja inwestycji rozwojowych: CPK, terminal kontenerowy w Świnoujściu, budowa elektrowni atomowych;

gruntowna modernizacja energetycznych sieci przesyłowych;

Programa Krajowy Mieszkaniowy;

Programa Modernizacji, Ekologizacji Osiedli z wielkiej płyty.

Wyższe wynagrodzenia i szanse na rozwój dzięki transformacji gospodarki:

stały wzrost płacy minimalnej i osiągnięcie pułapu 10 000 PLN średniego wynagrodzenia;

dotacja 70 000 PLN na start przy założeniu działalności gospodarczej z Urzędu Pracy;

ustawa o równych płacach kobiet i mężczyzn;

do wysokości pensji minimalnej bez podatku;

skokowy rozwój inwestycji prosumenckich.

Społeczne esparcido:

żłobek lub klub w każdej gminie z bezpłatnym miejscem dla dzieci;

dodatkowy urlop rodzinny powyżej 1. roku życia dziecka;

emerytury stażowe;

emerytura bez podatku do poziomu wysokości płacy minimalnej;

emerytura wdowia;

Ogólnopolska Karta Seniora wzorowana na Karcie Dużej Rodziny.

Educación:

zwiększenie wydatków na edukację i szkolnictwo wyższe do 6% PKB;

znaczące zwiększenie i zmiana sposobu wynagrodzenia nauczycieli poprzez przejście na nowy system pracy (średnia podwyżka mín. 30%);

wyższe wynagrodzenie na uczelniach wyższych, docelowo 2% PKB na naukę w ciągu 6 lat;

co najmniej 5 godzin języka obcego już w szkole podstawowej i matura równoznaczna z certyfikatem językowym na poziomie B2.

Zdrówie:

realizacja docelowego punktu 7% na zdrowie zgodnie z ustawą PiS w 2027 roku;

szybka eRejestracja do lekarza (podobnie jak do szczepień na COVID)

Fundusz Modernizacji Szpitali Powiatowych;

wprowadzenie Bonu Rodzicielskiego dla rodzin, które borykają się z problemami prokreacyjnymi. To rodzice zdecydują na co przekazać środki z bonu: leki, zabiegi, procedury itd.

anchoo

[contenido incrustado]

MIL OSI